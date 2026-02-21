Secciones
El electrodoméstico que más gasta energía en el hogar y pocos lo saben: no es la heladera ni el lavaropa

Aunque muchos creen que la heladera o el lavarropas lideran el consumo eléctrico, existe otro electrodoméstico que puede gastar aún más energía. Conocerlo permite reducir el uso y ahorrar en la factura de luz.

Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

El consumo de electricidad en el hogar depende de múltiples factores, entre ellos el tipo de electrodomésticos, la frecuencia de uso y su eficiencia energética. Sin embargo, no siempre los artefactos más grandes son los que generan el mayor gasto, y algunos pueden sorprender por su alto consumo.

De acuerdo con análisis sobre eficiencia energética difundidos por la Agencia Internacional de Energía y la Secretaría de Energía, identificar los electrodomésticos que más consumen es clave para optimizar el uso de la electricidad. Este conocimiento no solo ayuda a reducir el impacto en la factura, sino también a promover hábitos más eficientes en el hogar.

¿Cuál es el electrodoméstico que más consume energía en el hogar?

Expertos en eficiencia energética identifican a los Smart TV o televisores inteligentes como los principales responsables del consumo “vampiro” en los hogares. Estos aparato superan incluso a electrodomésticos asociados con un alto consumo energético, como el lavarropa y la heladera.

Esto se debe a que los Smart TV están diseñados para permanecer en un estado de espera constante, lo que les permite realizar tareas como actualizaciones del sistema operativo o mantener la conexión a internet.

Aunque este consumo en modo de espera puede parecer insignificante, ya que varía entre 0,5 y 3 vatios, representa entre el 2,25% y el 5% del gasto energético total de un hogar. Si bien puede parecer un porcentaje bajo, este consumo se acumula las 24 horas del día, los siete días de la semana, lo que a lo largo del tiempo se traduce en un gasto considerable.

Este impacto no solo afecta al bolsillo de los usuarios, aumentando el costo de la factura eléctrica, sino que también tiene implicaciones ambientales, al contribuir al consumo innecesario de recursos energéticos. Por esta razón, los especialistas recomiendan desconectar por completo los Smart TV cuando no se utilizan.

