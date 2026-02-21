El electrodoméstico que más gasta energía en el hogar y pocos lo saben: no es la heladera ni el lavaropa

Aunque este consumo en modo de espera puede parecer insignificante, ya que varía entre 0,5 y 3 vatios, representa entre el 2,25% y el 5% del gasto energético total de un hogar. Si bien puede parecer un porcentaje bajo, este consumo se acumula las 24 horas del día, los siete días de la semana, lo que a lo largo del tiempo se traduce en un gasto considerable.