Estas plantas atraen la abundancia y la prosperidad económica en el hogar, según el Feng Shui

Estas plantas no solo aportan de detalles verdes a los espacios, si no que son capaces de atraer la energía positiva que, según el Feng Shui, se mueve por cada pasillo de nuestro hogar. Pero la dirección del Chi también dependerá de la disposición de estos seres vivos, por lo que debemos colocarlos en sitios estratégicos y brindarles el cuidado adecuado. Así podremos disfrutar de un entorno más armonioso y propicio para la abundancia en este año.