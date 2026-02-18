Secciones
Estas plantas atraen la abundancia y la prosperidad económica en el hogar, según el Feng Shui

Colocar estas especies en lugares estratégicos puede predisponer la circulación de la energía positiva en la casa.

Hace 2 Hs

Para la filosofía del Feng Shui, las plantas en el hogar no son solo un artículo decorativo ya que forman parte de un sistema en el que todo interactúa de forma fluida y donde la energía positiva puede moverse con soltura. Si queremos acondicionar nuestro espacio para atraer la prosperidad económica entonces lo mejor es prestar atención a las recomendaciones de esta práctica para colocar las mejores especies. 

El Feng Shui destaca la importancia de las plantas para contribuir a la armonización de los espacios. Sin embargo, algunas especies específicas pueden mejorar la circulación del Chi, concepto más importante de esta filosofía china, que literalmente se traduce como "fuerza de vida". En este equilibrio es posible promover la prospoeridad, la tranquilidad y la buena fortuna para quienes adquieren estos ejemplares. 

¿Cuáles son las plantas que atraen la abundancia, según el Feng Shui?

Entrados en los primeros meses del año, aún queda tiempo para preparar el terreno para lo que resta. Si buscamos en este 2025 atraer la abundancia y la estabilidad económica, entonces podemos seguir las recomendaciones del Feng Shui sobre las plantas que logran atraer la buena fortuna financiera. Algunas de ellas destacan por su capacidad para canalizar energías positivas y fortalecer la conexión con la naturaleza, lo que puede traducirse en oportunidades de crecimiento y bienestar.

- Pilea Peperomioides (Planta del Dinero) La Pilea, también conocida como la planta del dinero, es una de las más recomendadas en el Feng Shui para atraer prosperidad. Su forma redonda y sus hojas verdes simbolizan la abundancia y el flujo constante de riqueza. Se cree que colocarla cerca de la entrada de la casa o en la zona de la riqueza (sureste) puede potenciar su efecto positivo.

- Crassula Ovata (Árbol de Jade) Esta suculenta es famosa por su resistencia y simbolismo de crecimiento financiero. Según el Feng Shui, sus hojas carnosas representan monedas y su capacidad de retener agua simboliza estabilidad económica. Se recomienda ubicarla en oficinas o lugares de trabajo para fomentar el éxito profesional y el flujo de dinero.

- Dracaena Sanderiana (Bambú de la Suerte) Conocida por su elegancia y fácil mantenimiento, el Bambú de la Suerte es una de las plantas más populares en el Feng Shui. Se cree que su estructura y crecimiento vertical simbolizan el avance personal y profesional. Dependiendo del número de tallos, se pueden potenciar diferentes aspectos de la vida, como la salud, la fortuna y el amor.

Estas plantas no solo aportan de detalles verdes a los espacios, si no que son capaces de atraer la energía positiva que, según el Feng Shui, se mueve por cada pasillo de nuestro hogar. Pero la dirección del Chi también dependerá de la disposición de estos seres vivos, por lo que debemos colocarlos en sitios estratégicos y brindarles el cuidado adecuado. Así podremos disfrutar de un entorno más armonioso y propicio para la abundancia en este año.

