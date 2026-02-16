Test de personalidad: el color que elijas te dirá qué situación bloquea tu energía

Los test de personalidad revelan aquello que no se ha manifestado en lo consciente, es decir, el inconsciente. En los últimos días viralizó este reto del color para descubrir qué situación está bloqueando tu energía.
Con este desafío específico podrás reconocer cuáles son los aspectos de tu forma de ser que influyen en tu energía diaria. La personalidad se forja a lo largo de los años y es influenciada por las experiencias y las personas que te rodean.
Por eso, el color que más te llame la atención será el que determine por qué te sentís triste, cansado, desmotivado o enfermo. Tenés siete tonos entre los cuales que tenés que elegir el que más llame tu atención.
Elegí un color para saber qué situación bloquea tu energía
Rojo: puede que estés sintiendo ciertos miedos e inseguridades que bloquean el flujo de energía positiva. Es importante que sepas que el lugar que ocupás te lo has ganado y nadie puede quitártelo.
Naranja: este color indica que la culpa está funcionando como un muro de tu energía. Debés aceptar eso en vos, ya que tal vez te hacés cargo de algo que no te corresponde.
Amarillo: es probable que la vergüenza y la duda no te estén dejando fluir energéticamente. Por eso es bueno que te preguntes qué cosas te generan estos sentimientos y qué podés hacer para liberarte, como explotar tu creatividad.
Morado: si te sentís bloqueado es probable que no estés viendo las cosas desde una perspectiva más amplia. Debés comenzar a ver lo "malo" que te sucede como una posobilidad de aprendizaje.
Verde: si elegiste este color, la represión de tus emociones es lo que bloquea tu energía. Es importante que dejes de guardarte lo que sentís, que busques un espacio para vos y para expresar el dolor.
Celeste: hay algunas mentiras presentes en tu vida, cosas que tenés guardadas y preferís no comunicar por miedo. Pero la verdad nos hace libres y nadie puede juzgarte por ser vos mismo.
Azul: si este color te llamó la atención, es momento de darte cuenta de que estás siendo muy materialista y que dejaste tu fe de lado. Lo más importante en tu vida son las experiencias enriquecedoras del alma.