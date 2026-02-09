Secciones
Los cinco electrodomésticos que debes desenchufar de noche para bajar tu factura de luz

Muchos artefactos y dispositivos electrónicos siguen consumiendo energía incluso cuando no están en uso.

Hace 2 Hs

Reducir el consumo de energía en los hogares es una prioridad para muchas familias. Algunas medidas son ampliamente conocidas, como apagar las luces o utilizar bombillas de bajo consumo, pero existe otro factor menos evidente pero importante: los electrodomésticos que permanecen conectados durante la noche.

Según un estudio del laboratorio Lawrence Berkeley del Departamento de Energía de los Estados Unidos, muchos electrodomésticos y dispositivos electrónicos siguen consumiendo energía incluso cuando no están en uso.

Este fenómeno, conocido como “consumo fantasma” o “consumo en stand-by”, puede llegar a representar una parte significativa de la factura de energía mensual. A continuación, están algunos de los aparatos más comunes que deberían desconectarse en ese horario para evitar gastos innecesarios.

Los electrodomésticos que debes desconectar en la noche para ahorrar dinero

Uno de los dispositivos que más energía consume cuando está apagado es el decodificador de televisión. Estos aparatos que permiten la recepción de señal para televisores, suelen mantenerse en modo de espera, consumiendo una cantidad significativa de energía para estar listos en todo momento.

Según el estudio mencionado, mantener el decodificador conectado podría generar un gasto constante de energía, lo que impacta directamente en el costo mensual. Por lo tanto, una recomendación útil es desconectar estos equipos cuando no se estén utilizando, especialmente durante la noche, cuando no es necesario que estén activos.

Asimismo, dejar una computadora portátil conectada permanentemente es un hábito de muchas personas, que desconocen que esto no solo afecta el consumo de energía, sino la vida útil de la batería del dispositivo. Al estar enchufada constantemente, se somete a una sobrecarga que puede reducir su capacidad de retener energía con el tiempo.

Además, el simple hecho de mantenerla conectada a la corriente sigue generando consumo eléctrico, incluso si no está en uso. Por ello, hay que desenchufar la computadora una vez que la batería esté cargada por completo o cuando no se vaya a utilizar por un tiempo prolongado, como durante el sueño.

Qué otros electrodomésticos no se deben dejar conectados

Aunque los televisores modernos suelen ser más eficientes energéticamente que los modelos antiguos, también son una fuente de consumo fantasma cuando se dejan conectados. Incluso en modo de espera, los televisores siguen utilizando energía para mantenerse en un estado de preparación rápida.

Esto se traduce en un consumo innecesario si no se van a utilizar por varias horas, como es el caso durante la noche. Desconectarlos antes de dormir puede generar un ahorro considerable a lo largo del tiempo.

También, el microondas es otro aparato que, aunque parece inofensivo, sigue consumiendo energía mientras está enchufado, incluso si no se está utilizando. La pantalla digital, el reloj y el sistema interno de mantenimiento consumen electricidad de manera constante.

Al desenchufarlo durante las ochos horas de sueño, o cuando no se vaya a utilizar por un tiempo prolongado, evita este consumo residual que, aunque parece pequeño, puede acumularse con el paso de la jornada.

