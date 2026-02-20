Atención Boca: Conmebol le puso fecha al sorteo de los grupos de la Copa Libertadores
El próximo jueves 19 de marzo, las miradas del continente se posarán en la sede del ente rector en Luque, Paraguay. Con un calendario condicionado por la cita mundialista de mitad de año, el certamen más importante de Sudamérica disputará la fase de grupos en su totalidad en solo dos meses.
El camino hacia la gran final de la Copa Libertadores 2026 ya tiene su hoja de ruta oficial. La organización confirmó que el sorteo se llevará a cabo a las 20, marcando el pulso de una temporada que tendrá una dinámica frenética: la acción en los grupos comenzará la semana del 7 de abril y concluirá el 28 de mayo. Esta celeridad responde a la necesidad de liberar el calendario antes del inicio del Mundial 2026, lo que obligará a los equipos a disputar sus seis partidos en apenas siete semanas. Tras el receso internacional, los octavos de final recién asomarán en el horizonte el 11 de agosto.
El fútbol argentino presenta una delegación sumamente particular en esta edición. Mientras Boca Juniors concreta su esperado regreso a la máxima competencia tras un 2025 de ausencia, la atención se reparte con los sorprendentes estrenos de Platense —campeón del Apertura 2025— e Independiente Rivadavia, que se ganó su lugar tras conquistar la Copa Argentina. A ellos se suman la experiencia de Estudiantes de La Plata, el Lanús de los milagros continentales y un Rosario Central que buscará dar el golpe de la mano de Ángel Di María. La lista de representantes nacionales podría estirarse a ocho si Argentinos Juniors logra defender en La Paternal el 1-0 obtenido ante Barcelona de Ecuador.
En cuanto al panorama regional, el dominio brasileño sigue siendo la sombra a vencer. Flamengo, el vigente campeón conducido por Filipe Luis, encabeza un Bombo 1 plagado de gigantes como Palmeiras y Fluminense. Sin embargo, el sorteo promete grupos de la muerte debido a la ubicación de equipos de peso en los bombos secundarios: el Bombo 2 cuenta con nombres de la talla de Corinthians, Cruzeiro y los propios Estudiantes y Lanús, mientras que en el 3 asoman Rosario Central y Junior de Barranquilla. Con 28 equipos ya confirmados y cuatro cupos por definirse en las fases previas, el 19 de marzo quedará sellado el destino de los clubes que aspiran a suceder al "Mengão" en el trono sudamericano.