Atención Boca: Conmebol le puso fecha al sorteo de los grupos de la Copa Libertadores

El camino hacia la gran final de la Copa Libertadores 2026 ya tiene su hoja de ruta oficial. La organización confirmó que el sorteo se llevará a cabo a las 20, marcando el pulso de una temporada que tendrá una dinámica frenética: la acción en los grupos comenzará la semana del 7 de abril y concluirá el 28 de mayo. Esta celeridad responde a la necesidad de liberar el calendario antes del inicio del Mundial 2026, lo que obligará a los equipos a disputar sus seis partidos en apenas siete semanas. Tras el receso internacional, los octavos de final recién asomarán en el horizonte el 11 de agosto.