Secciones
DeportesFútbol

Atención Boca: Conmebol le puso fecha al sorteo de los grupos de la Copa Libertadores

El próximo jueves 19 de marzo, las miradas del continente se posarán en la sede del ente rector en Luque, Paraguay. Con un calendario condicionado por la cita mundialista de mitad de año, el certamen más importante de Sudamérica disputará la fase de grupos en su totalidad en solo dos meses.

OBSESIÓN. La Copa Libertadores definirá su camino para la fase de grupos el próximo jueves. OBSESIÓN. La Copa Libertadores definirá su camino para la fase de grupos el próximo jueves.
Hace 1 Hs

El camino hacia la gran final de la Copa Libertadores 2026 ya tiene su hoja de ruta oficial. La organización confirmó que el sorteo se llevará a cabo a las 20, marcando el pulso de una temporada que tendrá una dinámica frenética: la acción en los grupos comenzará la semana del 7 de abril y concluirá el 28 de mayo. Esta celeridad responde a la necesidad de liberar el calendario antes del inicio del Mundial 2026, lo que obligará a los equipos a disputar sus seis partidos en apenas siete semanas. Tras el receso internacional, los octavos de final recién asomarán en el horizonte el 11 de agosto.

El fútbol argentino presenta una delegación sumamente particular en esta edición. Mientras Boca Juniors concreta su esperado regreso a la máxima competencia tras un 2025 de ausencia, la atención se reparte con los sorprendentes estrenos de Platense —campeón del Apertura 2025— e Independiente Rivadavia, que se ganó su lugar tras conquistar la Copa Argentina. A ellos se suman la experiencia de Estudiantes de La Plata, el Lanús de los milagros continentales y un Rosario Central que buscará dar el golpe de la mano de Ángel Di María. La lista de representantes nacionales podría estirarse a ocho si Argentinos Juniors logra defender en La Paternal el 1-0 obtenido ante Barcelona de Ecuador.

En cuanto al panorama regional, el dominio brasileño sigue siendo la sombra a vencer. Flamengo, el vigente campeón conducido por Filipe Luis, encabeza un Bombo 1 plagado de gigantes como Palmeiras y Fluminense. Sin embargo, el sorteo promete grupos de la muerte debido a la ubicación de equipos de peso en los bombos secundarios: el Bombo 2 cuenta con nombres de la talla de Corinthians, Cruzeiro y los propios Estudiantes y Lanús, mientras que en el 3 asoman Rosario Central y Junior de Barranquilla. Con 28 equipos ya confirmados y cuatro cupos por definirse en las fases previas, el 19 de marzo quedará sellado el destino de los clubes que aspiran a suceder al "Mengão" en el trono sudamericano.

Temas Club Atlético Boca JuniorsClub Atlético Rosario CentralCopa Libertadores de América 2015Argentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Me dijo si iba a seguir de vacaciones en Arabia: la estrategia de Riquelme para repatriar a un jugador de la Selección Uruguaya

"Me dijo si iba a seguir de vacaciones en Arabia": la estrategia de Riquelme para repatriar a un jugador de la Selección Uruguaya

Heladerita y polémica en La Bombonera: el gesto de Cavani que enfureció a un histórico de Boca

"Heladerita" y polémica en La Bombonera: el gesto de Cavani que enfureció a un histórico de Boca

Boca y Racing, un clásico con presión y urgencias en La Bombonera

Boca y Racing, un clásico con presión y urgencias en La Bombonera

Fortaleza frenó la llegada de Bareiro a Boca y la negociación volvió a foja cero

Fortaleza frenó la llegada de Bareiro a Boca y la negociación volvió a foja cero

Milton Giménez pasó por el quirófano: cuándo podría volver a jugar en Boca

Milton Giménez pasó por el quirófano: cuándo podría volver a jugar en Boca

Lo más popular
Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral
1

Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años
2

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

El joven tucumano que estaba desaparecido en la Patagonia fue hallado con vida en Neuquén
3

El joven tucumano que estaba desaparecido en la Patagonia fue hallado con vida en Neuquén

Murió Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria, tras luchar contra una enfermedad devastadora
4

Murió Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria, tras luchar contra una enfermedad devastadora

Una defensora prepara una denuncia contra Patricio Ledezma, el joven agredido en Tafí del Valle
5

Una defensora prepara una denuncia contra Patricio Ledezma, el joven agredido en Tafí del Valle

Reforma laboral: con modificaciones, Diputados votó a favor y el proyecto vuelve al Senado
6

Reforma laboral: con modificaciones, Diputados votó a favor y el proyecto vuelve al Senado

Más Noticias
El joven tucumano que estaba desaparecido en la Patagonia fue hallado con vida en Neuquén

El joven tucumano que estaba desaparecido en la Patagonia fue hallado con vida en Neuquén

¿Cómo vive el plantel de Atlético Tucumán la previa del duelo ante Instituto?

¿Cómo vive el plantel de Atlético Tucumán la previa del duelo ante Instituto?

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

El síntoma silencioso de la ELA que tuvo Eric Dane antes de recibir su diagnóstico

El síntoma silencioso de la ELA que tuvo Eric Dane antes de recibir su diagnóstico

Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral

Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral

Comentarios