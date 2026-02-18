Secciones
DeportesFútbol

Fortaleza frenó la llegada de Bareiro a Boca y la negociación volvió a foja cero

El club brasileño rechazó la oferta inicial del "Xeneize" y exige una cifra mayor por el delantero paraguayo. La operación, que parecía encaminada, entró en pausa y obligará a una nueva propuesta.

ESTANCADA. La negociación por el delantero se encuentra pausada, pero el diálogo entre clubes no se vio interrumpido. ESTANCADA. La negociación por el delantero se encuentra pausada, pero el diálogo entre clubes no se vio interrumpido.
Hace 1 Hs

Cuando todo indicaba que el acuerdo estaba cerca, Fortaleza cambió el escenario y rechazó la oferta presentada por Boca Juniors por Adam Bareiro. El club argentino había puesto sobre la mesa tres millones de dólares por el pase del delantero paraguayo, pero desde Brasil consideraron insuficiente la cifra y solicitaron un monto superior para desprenderse de su parte de la ficha.

La postura del Tricolor es clara: pretende dos millones de dólares por el 50% que posee, lo que eleva la valuación total del jugador a cuatro millones, ya que la otra mitad pertenece a River Plate. Desde el entorno de la negociación explicaron que "La oferta no alcanzó las expectativas del club" señalaron desde Brasil, y la respuesta formal fue negativa.

El gesto del delantero el último fin de semana, cuando celebró un gol con el Topo Gigio, había sido interpretado como una señal directa hacia el Mundo Boca y especialmente hacia Juan Román Riquelme, presidente del club, quien tiempo atrás lo había elogiado públicamente. "Compite, compite y compite", expresó el dirigente cuando el atacante vestía la camiseta de San Lorenzo, valorando su intensidad y su carácter competitivo.

En cuanto a la injerencia de River en la decisión, desde ambas partes aclararon que no tuvo participación directa. Fortaleza posee los derechos federativos y, por lo tanto, define la negociación económica. Al club de Núñez le corresponderá aceptar lo que finalmente se acuerde. "La determinación fue exclusivamente nuestra" deslizaron desde el entorno del conjunto brasileño, descartando presiones externas.

SE PASA DE VEREDA. River, dueño del 50% del pase del delantero, no está involucrado en las negociaciones. SE PASA DE VEREDA. River, dueño del 50% del pase del delantero, no está involucrado en las negociaciones.

River lo incorporó en julio de 2024 a cambio de 4,5 millones de dólares netos, pero su rendimiento estuvo lejos de lo esperado y se marchó sin convertir goles. Seis meses después fue cedido a Al Rayyan y, tras su regreso, Fortaleza adquirió el 50% de su ficha. Ahora, con el descenso del equipo brasileño a la Segunda División, su salida aparece como una posibilidad concreta dentro del proceso de reestructuración del plantel.

Para Boca, la urgencia es deportiva. Milton Giménez será operado por pubalgia y estará al menos dos meses fuera de las canchas; Edinson Cavani arrastra problemas físicos recurrentes y Miguel Merentiel no logró consolidarse en este inicio de temporada. Con un cupo habilitado por la lesión de Rodrigo Battaglia, el Consejo de Fútbol necesita acelerar la incorporación de un centrodelantero.

En las próximas horas se espera una nueva propuesta del Xeneize. La negociación no está caída, pero sí estancada. El margen de maniobra será económico: si Boca mejora los números, el pase podrá destrabarse; si no, la búsqueda deberá continuar en un mercado que, una vez más, se le presenta cuesta arriba.

Temas Buenos AiresClub Atlético Boca JuniorsBrasilJuan Román RiquelmeAdam BareiroClaudio ÚbedaTorneo Apertura 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Athletico Paranaense vuelve a la carga por Cetré en medio de la pulseada con Boca

Athletico Paranaense vuelve a la carga por Cetré en medio de la pulseada con Boca

Denunciaron a Juan Román Riquelme por presunta administración fraudulenta en Boca

Denunciaron a Juan Román Riquelme por presunta administración fraudulenta en Boca

Edwuin Cetré no iría a Boca: el pase se cae y seguiría en Estudiantes

Edwuin Cetré no iría a Boca: el pase se cae y seguiría en Estudiantes

Heladerita y polémica en La Bombonera: el gesto de Cavani que enfureció a un histórico de Boca

"Heladerita" y polémica en La Bombonera: el gesto de Cavani que enfureció a un histórico de Boca

Me dijo si iba a seguir de vacaciones en Arabia: la estrategia de Riquelme para repatriar a un jugador de la Selección Uruguaya

"Me dijo si iba a seguir de vacaciones en Arabia": la estrategia de Riquelme para repatriar a un jugador de la Selección Uruguaya

Lo más popular
UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados
1

UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

Proponen transformar El Bajo en una especie de mini Puerto Madero
2

Proponen transformar El Bajo en una especie de mini Puerto Madero

Importaciones de cubiertas chinas: Fate anunció su cierre definitivo y el despido de 920 trabajadores
3

Importaciones de cubiertas chinas: Fate anunció su cierre definitivo y el despido de 920 trabajadores

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas
4

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas

Aguiar, referente de ATE: “Por mecanismos constitucionales, este Gobierno debería terminar hoy”
5

Aguiar, referente de ATE: “Por mecanismos constitucionales, este Gobierno debería terminar hoy”

Cierra Fate y más de 900 trabajadores quedan afectados: “De esenciales pasamos a ser descartables”
6

Cierra Fate y más de 900 trabajadores quedan afectados: “De esenciales pasamos a ser descartables”

Más Noticias
Cierra Fate y más de 900 trabajadores quedan afectados: “De esenciales pasamos a ser descartables”

Cierra Fate y más de 900 trabajadores quedan afectados: “De esenciales pasamos a ser descartables”

Aguiar, referente de ATE: “Por mecanismos constitucionales, este Gobierno debería terminar hoy”

Aguiar, referente de ATE: “Por mecanismos constitucionales, este Gobierno debería terminar hoy”

UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

Importaciones de cubiertas chinas: Fate anunció su cierre definitivo y el despido de 920 trabajadores

Importaciones de cubiertas chinas: Fate anunció su cierre definitivo y el despido de 920 trabajadores

River sufrió hasta el final y evitó el papelón en la Copa Argentina

River sufrió hasta el final y evitó el papelón en la Copa Argentina

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas

La lista de nombres que Santiago Bagne aportó para profundizar la pesquisa

La lista de nombres que Santiago Bagne aportó para profundizar la pesquisa

Surge un proyecto para la creación del “Parque Norte” en el Concejo Deliberante capitalino

Surge un proyecto para la creación del “Parque Norte” en el Concejo Deliberante capitalino

Comentarios