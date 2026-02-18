Fortaleza frenó la llegada de Bareiro a Boca y la negociación volvió a foja cero

River lo incorporó en julio de 2024 a cambio de 4,5 millones de dólares netos, pero su rendimiento estuvo lejos de lo esperado y se marchó sin convertir goles. Seis meses después fue cedido a Al Rayyan y, tras su regreso, Fortaleza adquirió el 50% de su ficha. Ahora, con el descenso del equipo brasileño a la Segunda División, su salida aparece como una posibilidad concreta dentro del proceso de reestructuración del plantel.