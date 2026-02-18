Milton Giménez pasó por el quirófano: cuándo podría volver a jugar en Boca

Boca sumó un nuevo dolor de cabeza en un semestre cargado de contratiempos físicos. Milton Giménez pasó por el quirófano este miércoles por una pubalgia que lo tenía a maltraer desde el inicio de la temporada y que no logró resolverse con el tratamiento habitual. El club informó a través de su parte médico oficial que la intervención se realizó “de forma exitosa”.