Milton Giménez pasó por el quirófano: cuándo podría volver a jugar en Boca

Boca sumó un nuevo dolor de cabeza en un semestre cargado de contratiempos físicos. Milton Giménez pasó por el quirófano este miércoles por una pubalgia que lo tenía a maltraer desde el inicio de la temporada y que no logró resolverse con el tratamiento habitual. El club informó a través de su parte médico oficial que la intervención se realizó “de forma exitosa”.
Según detalló la institución, la operación estuvo a cargo del doctor Osvaldo Santilli, especialista en pared abdominal, y se desarrolló sin complicaciones. La decisión de avanzar con la cirugía se tomó luego de que el delantero no mostrara mejorías significativas, lo que le impidió volver a sumar minutos oficiales en lo que va del año.
La pubalgia es una dolencia frecuente en futbolistas, caracterizada por dolores persistentes en la zona inguinal y abdominal baja. Cuando el abordaje conservador no alcanza, la alternativa quirúrgica aparece como la vía para intentar solucionar el problema de raíz.
Ahora comenzará el proceso de rehabilitación. Si bien el plazo dependerá de la evolución física y médica, en el club estiman que la recuperación demandará no menos de dos meses. En ese escenario, el atacante podría volver a estar a disposición hacia mediados de abril, en un tramo decisivo del calendario que incluirá el Superclásico ante River y la fase de grupos de la Copa Libertadores.
La baja no es menor para el cuerpo técnico que encabeza Claudio Úbeda. Giménez había sido una pieza habitual durante el último torneo e incluso ocupó el lugar de Edinson Cavani cuando el uruguayo estuvo lesionado. Desde su llegada a mediados de 2024, el delantero disputó 59 partidos con la camiseta azul y oro, convirtió 17 goles y aportó cinco asistencias en 3.236 minutos en cancha.
El panorama sanitario en el plantel suma preocupación. Además de Giménez, siguen en recuperación Carlos Palacios, Alan Velasco, Ander Herrera, Exequiel Zeballos, Rodrigo Battaglia y Leandro Paredes, quien no estará ante Racing por una lesión en el tobillo.
Mientras tanto, Úbeda recuperó variantes en ataque con Cavani y Miguel Merentiel ya disponibles, a los que se suman Ángel Romero, Lucas Janson e Iker Zufiaurre.