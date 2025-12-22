Copa Libertadores 2026: se confirmaron los bombos para el sorteo y Boca quedó como único argentino cabeza de serie

La Copa Libertadores 2026 ya empezó a tomar forma. Tras el sorteo de las fases preliminares quedaron definidos los cuatro bombos que ordenarán el sorteo definitivo de la fase de grupos, previsto para la semana del 18 de marzo. La principal novedad para el fútbol argentino es que Boca Juniors será el único equipo del país ubicado en el Bombo 1, condición que lo coloca como cabeza de serie y le permitirá evitar, de inicio, a varios gigantes del continente.
La organización de los copones se armó a partir del ranking CONMEBOL y del avance de las etapas clasificatorias. En total, ya hay 28 clubes asegurados en la fase de grupos, mientras que los cuatro lugares restantes saldrán de la Fase 3 previa y completarán el Bombo 4, donde esperan dos argentinos: Platense e Independiente Rivadavia.
Para Boca, que iniciará su camino soñando con la séptima Copa, el panorama es claro. En el Bombo 1 compartirá grupo selecto con Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Peñarol, Nacional de Uruguay, Liga de Quito e Independiente del Valle. Los otros representantes argentinos quedaron repartidos entre los bombos inferiores con Estudiantes y Lanús en el Bombo 2, mientras que Rosario Central será parte del Bombo 3.
La conformación de los copones deja un detalle no menor: el reglamento impide que haya dos clubes del mismo país dentro del mismo grupo, salvo si uno llega desde la fase previa. Por ese motivo, Boca no podrá cruzarse con Estudiantes, Lanús ni Rosario Central en el sorteo, ni con Platense o Independiente Rivadavia.
Cómo quedaron los bombos
BOMBO 1
- Flamengo
- Palmeiras
- Boca
- Peñarol
- Nacional (U)
- Liga de Quito
- Fluminense
- Independiente del Valle
BOMBO 2
- Libertad
- Estudiantes
- Lanús
- Cerro Porteño
- Corinthians
- Bolívar
- Cruzeiro
- Universitario
BOMBO 3
- Junior
- Universidad de Chile
- Independiente Santa Fe
- Rosario Central
- Always Ready
- Coquimbo Unido
- Deportivo La Guaira
- Cusco
BOMBO 4
- Universidad Central
- Independiente Rivadavia
- Platense
- Mirassol
- Equipo Fase 3
- Equipo Fase 3
- Equipo Fase 3
- Equipo Fase 3
El calendario confirmado
Las fases preliminares arrancarán el 2 de febrero con los duelos de ida de la Fase 1. Argentinos Juniors comenzará su participación en la Fase 2, entre el 17 y el 26 de febrero. Luego llegará la Fase 3, del 3 al 12 de marzo, instancia que clasificará a los últimos cuatro equipos que completarán el cuadro de grupos.
El sorteo definitivo será la semana del 18 de marzo, mientras que la fase de grupos arrancará el martes 7 de abril y se extenderá hasta fines de mayo. La final única está programada para el 28 de noviembre.
Con el tablero casi completo y los bombos definidos, la Copa Libertadores 2026 empieza a sentirse con fuerza. El continente espera el sorteo y Boca, cabeza de serie y único argentino en el Bombo 1, ya conoce el mapa del desafío.