Copa Libertadores 2026: se confirmaron los bombos para el sorteo y Boca quedó como único argentino cabeza de serie

La Copa Libertadores 2026 ya empezó a tomar forma. Tras el sorteo de las fases preliminares quedaron definidos los cuatro bombos que ordenarán el sorteo definitivo de la fase de grupos, previsto para la semana del 18 de marzo. La principal novedad para el fútbol argentino es que Boca Juniors será el único equipo del país ubicado en el Bombo 1, condición que lo coloca como cabeza de serie y le permitirá evitar, de inicio, a varios gigantes del continente.