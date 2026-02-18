"Me dijo si iba a seguir de vacaciones en Arabia": la estrategia de Riquelme para repatriar a un jugador de la Selección Uruguaya

Nández dejó una huella marcada en sus dos temporadas en el club de La Ribera, entre 2017 y 2019. Surgido en Peñarol, rápidamente se adaptó al ritmo y la exigencia del fútbol argentino. Su estilo combativo, su despliegue constante y su protagonismo en partidos de alto voltaje, como la serie frente a River por la final de la Copa Libertadores 2018, lo convirtieron en una pieza valorada por el hincha. Uno de los momentos más recordados fue su gol en un Superclásico en el estadio Monumental, en la victoria 2-1 del domingo 5 de noviembre del 2017.