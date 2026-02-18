Secciones
"Me dijo si iba a seguir de vacaciones en Arabia": la estrategia de Riquelme para repatriar a un jugador de la Selección Uruguaya

El mediocampista uruguayo, actualmente en Al-Qadisiyah de Arabia Saudita, reconoció que mantuvo contacto con el presidente del "Xeneize" para regresar al club y admitió que sueña con volver tanto a Boca como a Peñarol antes del final de su carrera.

EXPERIMENTADO. El volante uruguayo sería un refuerzo de jerarquía para el conjunto de La Ribera. EXPERIMENTADO. El volante uruguayo sería un refuerzo de jerarquía para el conjunto de La Ribera.
Hace 1 Hs

En cada mercado de pases, el nombre de Nahitan Nández vuelve a instalarse en el mundo Boca. No importa el esquema, el entrenador o las prioridades del plantel: su figura aparece como una posibilidad latente. Esta vez fue el propio volante uruguayo quien alimentó esa expectativa al revelar públicamente las conversaciones que mantuvo con Juan Román Riquelme para concretar un eventual regreso.

Actualmente en Al-Qadisiyah, de Arabia Saudita, donde firmó un contrato millonario en mayo de 2024, Nández reconoció que el presidente del "Xeneize" lo contactó en más de una oportunidad. “Román me mandó mensaje en su momento y estuvimos en contacto por un tiempo. Él me dice que dejé un lindo recuerdo en Boca y que le gustaría que vuelva a vestir la camiseta”, contó en una entrevista con El Espectador de Uruguay.

El mediocampista también reveló un intercambio más reciente, en tono distendido, que volvió a encender la ilusión de los hinchas. “La otra vez, un poco en chiste, me mandó un mensaje diciéndome si iba a seguir de vacaciones en Arabia y si quería volver a Boca, es la personalidad que tiene él”, relató.

Nández dejó una huella marcada en sus dos temporadas en el club de La Ribera, entre 2017 y 2019. Surgido en Peñarol, rápidamente se adaptó al ritmo y la exigencia del fútbol argentino. Su estilo combativo, su despliegue constante y su protagonismo en partidos de alto voltaje, como la serie frente a River por la final de la Copa Libertadores 2018, lo convirtieron en una pieza valorada por el hincha. Uno de los momentos más recordados fue su gol en un Superclásico en el estadio Monumental, en la victoria 2-1 del domingo 5 de noviembre del 2017.

Durante ese período, Riquelme lo observaba desde su palco en La Bombonera como un hincha más. Con el paso de los años y ya en su rol dirigencial, el actual presidente intentó repatriarlo en distintas ventanas de transferencias. Sin embargo, tras cerrar su ciclo en Cagliari, donde disputó 165 partidos y se despidió ovacionado, el uruguayo optó por aceptar la propuesta del fútbol saudí.

Desde su llegada a Al-Qadisiyah acumula 56 encuentros, con seis goles y diez asistencias, números que sostienen su vigencia deportiva más allá del cambio de liga. El contrato oneroso y la estabilidad económica que le ofrece el fútbol de Arabia Saudita representan hoy un condicionante concreto para cualquier negociación.

Aun así, Nández no ocultó que proyecta un regreso antes del tramo final de su carrera. “A Boca y Peñarol, claramente, me gustaría volver vigente”, afirmó tiempo atrás, dejando en claro que su deseo es retornar en plenitud física y competitiva, no como despedida simbólica.

El futuro inmediato, no obstante, parece atado a su presente en Medio Oriente. Pero en el fútbol, los ciclos suelen reabrirse cuando menos se espera. Y mientras exista diálogo entre las partes, la posibilidad seguirá latente.

