La "economía invisible" que despertó el histórico momento del fútbol cordobés

El bar está ambientado con camisetas, banderas y símbolos de Instituto; un proyecto que nació de la pasión de Juan, pero que Erika transformó en negocio. Al matrimonio le benefició tanto el movimiento que sólo necesita abrir cuando juega la “Gloria”. “Abrimos solamente los días de partido. Cuando Instituto juega de local y también cuando juega de visitante, porque la gente viene acá a ver el partido en la tele”. Y agrega, al hablar del movimiento de los hinchas: “A la salida es un loquero. Gane o pierda, la gente sale y se divierte. Se armó un ambiente muy familiar, viene mucha gente y con mucho respeto”.