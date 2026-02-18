La Utedyc confirmó su adhesión al paro general y la AFA evalúa reprogramar el partido de Atlético Tucumán
La Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles confirmó que se plegará a la voluntad de la CGT, que anunció un paro de 24 horas para el jueves, mismo día que el "Decano" visitará a Instituto en el Torneo Apertura.
La Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), gremio que nuclea a los empleados de los clubes, confirmó su adhesión al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para mañana. De esta forma, los partidos de la Liga Profesional podrían suspenderse y reprogramarse, ya que, en principio, no se pueden llevar adelante los encuentros sin este personal. Ahora, la decisión final la tiene que tomar la AFA, que deberá oficializar qué ocurre con el calendario.
Uno de los partidos que podría verse afectado por esta medida es el de Atlético Tucumán ante Instituto, programado para mañana desde las 19.30 en el estadio Monumental Presidente Perón. De confirmarse la suspensión, la entidad madre del fútbol argentino podría reprogramar el encuentro para este viernes, dado que el plantel "decano" ya se encuentra en Córdoba y que el calendario del Torneo Apertura 2026 no dará tregua por la cita mundialista de mitad de año.
En las próximas horas, la AFA publicará un comunicado en el que confirmará qué medidas adoptará respecto al paro de UTEDYC. Si bien el sindicato suele trabajar a partir de "ramas" (con diferentes secciones prestando servicio), en este caso la medida afectaría a la totalidad de los trabajadores, obligando a la casa madre a notificar cómo será la reprogramación de la jornada.