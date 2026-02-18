La Utedyc confirmó su adhesión al paro general y la AFA evalúa reprogramar el partido de Atlético Tucumán

La Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), gremio que nuclea a los empleados de los clubes, confirmó su adhesión al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para mañana. De esta forma, los partidos de la Liga Profesional podrían suspenderse y reprogramarse, ya que, en principio, no se pueden llevar adelante los encuentros sin este personal. Ahora, la decisión final la tiene que tomar la AFA, que deberá oficializar qué ocurre con el calendario.