El fútbol de la provincia celebró el salto de categoria de Tucumán Central

La final no solo convocó a hinchas y familias. En el estadio de la Liga Catamarqueña también dijeron presente dirigentes del fútbol tucumano que siguieron de cerca el ascenso de Tucumán Central al Federal A. Entre ellos estuvieron Eduardo Monteros, presidente de la Liga Tucumana, y Darío Zamoratte, secretario del Consejo Federal y vicepresidente de la Liga. Ambos acompañaron la jornada junto a otros referentes del fútbol provincial que no quisieron perderse una cita histórica.
“Es una alegría inmensa. Todos los tucumanos que amamos el fútbol lo sentimos de esa manera. Tucumán vuelve a tener un club en la tercera categoría. Creo que ya nos lo merecíamos”, expresó Monteros, emocionado tras la consagración. El dirigente destacó el trabajo institucional que sostuvo al “Rojo” durante todo el año. “Felicito a todos los que trabajan en el club para que logren este objetivo. Esto nos pone feliz a todos”, agregó.
Zamoratte, por su parte, subrayó la importancia estructural del logro. “Hacía falta un equipo en Tucumán en el Federal. Con muchísimo sacrificio se logró y ahora hay que pensar. Tenemos que trabajar todos para seguir teniendo resultados”, afirmó. Y amplió el alcance del ascenso. “Era necesario por lo que representa Tucumán en el mapa deportivo de AFA”, insistió.
Desde el corazón del club, Soledad González, presidenta de Tucumán Central, vivió la jornada como un punto de partida. “Es un momento único. Tenía mucha fe. Hay un trabajo tremendo detrás de esto”, sostuvo. La dirigente agradeció a quienes acompañaron el proceso. “Los hinchas y las familias que nos colaboran estamos agradecidos, pero ahora representaremos a toda una provincia y espero que nos apoyen”, dijo.
González también miró hacia adelante. “Quiero jugar en mi cancha y la voy a acondicionar para disputar el Federal A. Vamos a ir paso a paso. Después de procesar esto, recién planificaremos el año”, concluyó.
El ascenso no solo fue una victoria deportiva. Fue una señal institucional para todo el fútbol tucumano. Y, ahora, Tucumán Central tendrá el desafío de seguir creciendo en una nueva categoría.