El fútbol de la provincia celebró el salto de categoria de Tucumán Central

“Es una alegría inmensa. Todos los tucumanos que amamos el fútbol lo sentimos de esa manera. Tucumán vuelve a tener un club en la tercera categoría. Creo que ya nos lo merecíamos”, expresó Monteros, emocionado tras la consagración. El dirigente destacó el trabajo institucional que sostuvo al “Rojo” durante todo el año. “Felicito a todos los que trabajan en el club para que logren este objetivo. Esto nos pone feliz a todos”, agregó.