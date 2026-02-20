EN VIVO Atlético Tucumán visita a Instituto por la sexta fecha del Apertura

Hace 1 Hs Seguir en
17:55 hs
Probable formación de Instituto
Instituto saldría con: Manuel Roffo; Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Gastón Lodico, Diego Sosa; Jhon Córdoba, Matías Fonseca y Álex Luna.
17:55 hs
Problable formación de Atlético Tucumán
Hugo Colace dispondría el siguiente equipo titular: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Gianluca Ferrari, Gastón Suso, Maximiliano Villa; Renzo Tesuri, Javier Domínguez, Kevin Ortiz, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz y Gabriel Abeldaño.
Lo que tenés que saber
Por la sexta fecha del torneo Apertura, Atlético Tucumán visita desde las 20 a Instituto de Córdoba. Con arbitraje del polémico Fernando Espinoza, el "Decano" buscará su segundo triunfo del campeonato en Alta Córdoba. Se puede ver por ESPN Premium.