EN VIVO Atlético Tucumán visita a Instituto por la sexta fecha del Apertura

El "Decano" juega desde las 20 frente a la "Gloria". El equipo de Hugo Colace intentará extender el buen momento tras el triunfo en la jornada anterior.

Hace 1 Hs
17:55 hs

Probable formación de Instituto

Instituto saldría con: Manuel Roffo; Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Gastón Lodico, Diego Sosa; Jhon Córdoba, Matías Fonseca y Álex Luna.

17:55 hs

Problable formación de Atlético Tucumán

Hugo Colace dispondría el siguiente equipo titular: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Gianluca Ferrari, Gastón Suso, Maximiliano Villa; Renzo Tesuri, Javier Domínguez, Kevin Ortiz, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz y Gabriel Abeldaño.

Lo que tenés que saber

Por la sexta fecha del torneo Apertura, Atlético Tucumán visita desde las 20 a Instituto de Córdoba. Con arbitraje del polémico Fernando Espinoza, el "Decano" buscará su segundo triunfo del campeonato en Alta Córdoba. Se puede ver por ESPN Premium.

CórdobaInstituto Atlético Central CórdobaLiga Profesional de FútbolClub Atlético TucumánAtlético TucumánDecanoHugo ColaceAlta Córdoba
