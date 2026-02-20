Estudiantes lo ganó en el cierre y se quedó con un triunfo agónico ante Bochas

Estudiantes se quedó con un triunfo de alto voltaje al vencer 74 a 73 a Bochas Sport Club en el estadio “Coco” Ascárate, por una nueva jornada de la Liga Argentina de Básquet. El partido se resolvió en los últimos seis segundos, cuando Federico Pedano convirtió dos tiros libres que inclinaron definitivamente la balanza a favor del conjunto tucumano. La figura de la noche fue Elías Cave, determinante en ambos costados de la cancha con 18 puntos, 7 rebotes y una presencia constante en los momentos clave.
El arranque fue vertiginoso, con un intercambio constante de conversiones y escasa fricción defensiva. Bochas encontró espacios en transición y supo correr la cancha, aprovechando desajustes para tomar una ventaja de cinco puntos en el primer cuarto (23-18). La visita lastimó a campo abierto y mostró mayor fluidez ofensiva en los primeros minutos, obligando a Estudiantes a ajustar rápidamente su estructura defensiva para no quedar desbordado.
La reacción local llegó en el segundo parcial. Estudiantes elevó la intensidad, presionó en primera línea y forzó pérdidas que se transformaron en puntos rápidos. El cambio de ritmo desarticuló a Bochas, que perdió claridad en la circulación. Ese buen pasaje defensivo tuvo correlato directo en el ataque: la “Cebra” logró un parcial de 23-12 y llegó a sacar 13 puntos de diferencia en su mejor momento del partido.
Sin embargo, en los minutos finales antes del descanso, el conjunto cordobés recortó la brecha y evitó que la desventaja fuera mayor. El primer tiempo se cerró 41 a 35 a favor del elenco tucumano, con mejores sensaciones para el dueño de casa.
El tercer cuarto volvió a equilibrar el desarrollo. Bochas repitió la fórmula del inicio: intensidad, presión sobre el balón y aprovechamiento de tiros abiertos. Logró incomodar el ataque de Estudiantes, que perdió fluidez y cayó en decisiones apresuradas. La visita emparejó el marcador con un parcial de 21-16 y devolvió el juego a una dinámica de golpe por golpe. El trámite se volvió más físico y cada posesión comenzó a pesar.
En el último segmento emergió nuevamente la figura de Elías Cave. El interno sostuvo al equipo en momentos de sequía ofensiva, aportó en el rebote defensivo y mostró carácter para asumir responsabilidades. El cierre fue dramático. Con el marcador igualado y el reloj consumiéndose, una infracción envió a Federico Pedano a la línea con seis segundos por jugar. El escolta mantuvo la calma y convirtió ambos libres para establecer el 74-73 definitivo. Bochas tuvo una última posesión, pero no logró concretar y el triunfo quedó en Tucumán.
Los parciales reflejaron la paridad del encuentro: 18-23, 23-12, 16-21 y 17-17. Más allá del resultado, la preocupación para Estudiantes pasó por la lesión de Joe Hampton, quien debió retirarse durante el segundo cuarto y encendió señales de alerta en el cuerpo técnico. Habrá que esperar estudios para determinar la gravedad.
Con esta victoria ajustada, Estudiantes suma confianza de cara a su próxima gira por La Rioja. El jueves 26 enfrentará a La Fusión Riojana y el viernes 27 a Amancay, en compromisos que serán determinantes para sostener su posición en la tabla y consolidar su lugar en la recta final de la fase regular.