Secciones
DeportesBásquet

Facundo Campazzo reveló su dieta extrema para seguir en la elite del básquet a los 34 años

El base cordobés explicó que cambió por completo su alimentación en 2016 y desde entonces eliminó varios alimentos para mejorar su recuperación física y sostener su rendimiento.

VIGENCIA. Campazzo sostiene su nivel en el Real Madrid gracias a un cambio de hábitos que mantiene desde hace casi una década. VIGENCIA. Campazzo sostiene su nivel en el Real Madrid gracias a un cambio de hábitos que mantiene desde hace casi una década.
Hace 2 Hs

Facundo Campazzo está por cumplir 35 años, pero su cuerpo no acusa el paso del tiempo. El base cordobés, que se acerca a los 500 partidos con el Real Madrid, aseguró que mantiene la misma energía y capacidad de recuperación que en sus 20. Detrás de ese presente hay una decisión que tomó hace casi una década y que marcó un antes y un después en su carrera.

El propio Campazzo recordó el momento exacto en que decidió modificar su alimentación. Fue el 28 de febrero de 2016, durante su etapa en Murcia. Sentía que necesitaba mejorar en lo físico para dar un salto de calidad, por lo que buscó ayuda profesional y comenzó un plan que transformó por completo sus hábitos.

A partir de entonces eliminó la harina de su dieta, incorporó el ayuno intermitente y dejó de consumir carne roja y pasta. Todo el proceso fue supervisado por su nutricionista y por Paulo Maccari, el fisioterapeuta con el que trabaja desde hace años. Según contó, los resultados no tardaron en llegar y empezó a sentirse mejor tanto en lo físico como en la recuperación.

El base argentino sostiene que ese cambio fue una inversión a largo plazo. Asegura que hoy se siente con la misma energía que cuando tenía veintipocos años y que ese cuidado constante es lo que le permite mantenerse competitivo en el máximo nivel europeo.

Campazzo también explicó que este proceso fue parte de una evolución como profesional. Recordó que en sus primeros años no tenía los hábitos actuales y que figuras como Emanuel Ginóbili lo ayudaron a comprender la importancia del cuidado del cuerpo, el descanso y la alimentación.

Su recorrido en el Real Madrid comenzó en 2014 y, tras su paso por Murcia y su experiencia en la NBA, regresó al club, donde construyó una trayectoria que lo ubica como el tercer extranjero con más partidos en la historia de la institución. Tiene contrato hasta junio de 2027 y dejó en claro que se siente cómodo y valorado.

Mientras se prepara para afrontar nuevos desafíos, Campazzo mira hacia atrás sabiendo que el esfuerzo que hizo desde joven es el que hoy le permite seguir compitiendo al máximo nivel. Según sus propias palabras, el Campazzo actual le agradece al de antes por haber tomado la decisión de cuidarse.

Temas MadridReal MadridFacundo CampazzoArgentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán
1

Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano
2

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Paro de la CGT: sin colectivos, pese a la amenaza del Gobierno a los sindicatos
3

Paro de la CGT: sin colectivos, pese a la amenaza del Gobierno a los sindicatos

El mercado tucumano se llenó de incertidumbre por el cierre de Fate
4

El mercado tucumano se llenó de incertidumbre por el cierre de Fate

Ataque en Tafí del Valle: “La acusación de la fiscalía no representa lo que realmente sucedió esa madrugada”
5

Ataque en Tafí del Valle: “La acusación de la fiscalía no representa lo que realmente sucedió esa madrugada”

Paro de la CGT en Tucumán: dos líneas desafían la medida y circulan bajo un clima de tensión
6

Paro de la CGT en Tucumán: dos líneas desafían la medida y circulan bajo un clima de tensión

Más Noticias
Paro de la CGT en Tucumán: dos líneas desafían la medida y circulan bajo un clima de tensión

Paro de la CGT en Tucumán: dos líneas desafían la medida y circulan bajo un clima de tensión

Detuvieron al príncipe Andrés en Reino Unido por su vínculo con Jeffrey Epstein

Detuvieron al príncipe Andrés en Reino Unido por su vínculo con Jeffrey Epstein

“No es normal que Mbappé viva con un travesti”: las escandalosas declaraciones de Chilavert en apoyo a Prestianni

“No es normal que Mbappé viva con un travesti”: las escandalosas declaraciones de Chilavert en apoyo a Prestianni

¿Qué pasará con los taxis durante el paro general?

¿Qué pasará con los taxis durante el paro general?

Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán

Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán

Paro de la CGT: sin colectivos, pese a la amenaza del Gobierno a los sindicatos

Paro de la CGT: sin colectivos, pese a la amenaza del Gobierno a los sindicatos

Ataque en Tafí del Valle: “La acusación de la fiscalía no representa lo que realmente sucedió esa madrugada”

Ataque en Tafí del Valle: “La acusación de la fiscalía no representa lo que realmente sucedió esa madrugada”

El mercado tucumano se llenó de incertidumbre por el cierre de Fate

El mercado tucumano se llenó de incertidumbre por el cierre de Fate

Comentarios