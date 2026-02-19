Facundo Campazzo reveló su dieta extrema para seguir en la elite del básquet a los 34 años

Facundo Campazzo está por cumplir 35 años, pero su cuerpo no acusa el paso del tiempo. El base cordobés, que se acerca a los 500 partidos con el Real Madrid, aseguró que mantiene la misma energía y capacidad de recuperación que en sus 20. Detrás de ese presente hay una decisión que tomó hace casi una década y que marcó un antes y un después en su carrera.
El propio Campazzo recordó el momento exacto en que decidió modificar su alimentación. Fue el 28 de febrero de 2016, durante su etapa en Murcia. Sentía que necesitaba mejorar en lo físico para dar un salto de calidad, por lo que buscó ayuda profesional y comenzó un plan que transformó por completo sus hábitos.
A partir de entonces eliminó la harina de su dieta, incorporó el ayuno intermitente y dejó de consumir carne roja y pasta. Todo el proceso fue supervisado por su nutricionista y por Paulo Maccari, el fisioterapeuta con el que trabaja desde hace años. Según contó, los resultados no tardaron en llegar y empezó a sentirse mejor tanto en lo físico como en la recuperación.
El base argentino sostiene que ese cambio fue una inversión a largo plazo. Asegura que hoy se siente con la misma energía que cuando tenía veintipocos años y que ese cuidado constante es lo que le permite mantenerse competitivo en el máximo nivel europeo.
Campazzo también explicó que este proceso fue parte de una evolución como profesional. Recordó que en sus primeros años no tenía los hábitos actuales y que figuras como Emanuel Ginóbili lo ayudaron a comprender la importancia del cuidado del cuerpo, el descanso y la alimentación.
Su recorrido en el Real Madrid comenzó en 2014 y, tras su paso por Murcia y su experiencia en la NBA, regresó al club, donde construyó una trayectoria que lo ubica como el tercer extranjero con más partidos en la historia de la institución. Tiene contrato hasta junio de 2027 y dejó en claro que se siente cómodo y valorado.
Mientras se prepara para afrontar nuevos desafíos, Campazzo mira hacia atrás sabiendo que el esfuerzo que hizo desde joven es el que hoy le permite seguir compitiendo al máximo nivel. Según sus propias palabras, el Campazzo actual le agradece al de antes por haber tomado la decisión de cuidarse.