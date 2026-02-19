Facundo Campazzo reveló su dieta extrema para seguir en la elite del básquet a los 34 años

Facundo Campazzo está por cumplir 35 años, pero su cuerpo no acusa el paso del tiempo. El base cordobés, que se acerca a los 500 partidos con el Real Madrid, aseguró que mantiene la misma energía y capacidad de recuperación que en sus 20. Detrás de ese presente hay una decisión que tomó hace casi una década y que marcó un antes y un después en su carrera.