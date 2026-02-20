Estudiantes acertó en el cierre y se quedó con un triunfo agónico ante Bochas

Estudiantes se quedó con un triunfo de alto voltaje al vencer 74 a 73 a Bochas Sport Club en el estadio “Coco” Ascárate, por una nueva jornada de la Liga Argentina de Básquet. El partido se resolvió en los últimos seis segundos, cuando Federico Pedano convirtió dos tiros libres que inclinaron definitivamente la balanza a favor del conjunto tucumano. La figura de la noche fue Elías Cave, determinante en ambos costados de la cancha con 18 puntos, 7 rebotes y una presencia constante en los momentos clave.