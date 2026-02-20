Industriales del Norte Grande advierten que la apertura indiscriminada pone en riesgo empleos y empresas

El ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, recibió en su despacho a los presidentes de las uniones industriales de las 10 provincias del Norte argentino, quienes expusieron el impacto que la apertura de la economía está teniendo sobre las industrias regionales y advirtieron sobre el riesgo que enfrentan miles de puestos de trabajo.
Tras el encuentro, Abad explicó que los representantes del sector plantearon “una problemática que es común a todo el Norte y prácticamente casi a todo el país”, vinculada a la apertura “indiscriminada” de la economía. “Ponen en peligro las fuentes de trabajo”, sostuvo el funcionario, y señaló que uno de los sectores más afectados es el metalúrgico, donde -según indicó- la competencia externa resulta “absolutamente desleal”.
El ministro relacionó la situación con el tipo de cambio y la ausencia de precios de referencia frente al ingreso de productos a valores de dumping. “No es una competencia entre privados, es una competencia donde los estados, por ejemplo, China, India, Pakistán, están subsidiando abiertamente frente a los altos aranceles que le ha puesto Estados Unidos. Entonces, están buscando mercados alternativos y esto hace que, por ejemplo, las industrias nuestras se perjudiquen ampliamente”, afirmó.
En ese marco, remarcó que la Provincia ya aplicó medidas para sostener la actividad, entre ellas exenciones, alícuotas cero y reducciones impositivas en distintos rubros. “Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para facilitar que las empresas no cierren, porque esto significa poner en peligro la paz social”, dijo. Asimismo, indicó que las provincias del Norte Grande trabajaron de manera conjunta para exponer ante la Nación las asimetrías estructurales que afectan a la región, aunque hasta el momento no obtuvieron una respuesta formal.
“Los peores valores en todo”
Por su parte, el presidente de la Unión Industrial de Tucumán, Jorge Rocchia Ferro, explicó que el objetivo del encuentro fue “reflotar lo que es la UNINOA”, integrada por las 10 provincias del norte argentino. “Tenemos los peores valores en todo”, expresó, al referirse a indicadores de empleo, infraestructura y competitividad.
Rocchia Ferro sostuvo que la estrategia apunta a presentar reclamos transversales, entre ellos la fijación de valores de referencia para las importaciones, y propuso reactivar el esquema de articulación entre gobernadores y uniones industriales del Norte Grande, con participación empresaria en las reuniones regionales. Además, adelantó que los presidentes de las entidades acordaron recorrer de manera sucesiva cada provincia para consolidar una agenda común y gestionar planteos ante las autoridades nacionales.
Textil paralizada y reclamo de certidumbre
El presidente de la Unión Industrial de Catamarca, Carlos Muiá, consideró que “la reunión siempre es positiva, porque en la medida que el gobierno nos reciba y nos acompañe, el resultado es positivo”, aunque advirtió que la coyuntura exige definiciones políticas claras.
“Tenemos que llegar a las autoridades nacionales y que nos den certidumbre con respecto a cuál es el futuro de la industria en Argentina”, señaló. Muiá sostuvo que la industria no puede quedar al margen del diseño de las políticas públicas y alertó sobre el peso de la competencia externa: “Competimos contra un coloso como China y hay una balanza totalmente inclinada en contra de la actividad industrial que generamos en nuestro país”.
En ese contexto, informó que el sector textil se encuentra actualmente paralizado en un 50% y remarcó que la minería, si bien puede contribuir a mejorar la balanza de divisas, “no es en sí misma una solución para los puestos de trabajo”.
Del encuentro participaron también Jorge Antueno (Formosa), Federico Gatti (Jujuy), Juan Carlos Serrano (La Rioja) y José María Cantos (Santiago del Estero), entre otras autoridades empresariales.