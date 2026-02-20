Industriales del Norte Grande advierten que la apertura indiscriminada pone en riesgo empleos y empresas

En ese marco, remarcó que la Provincia ya aplicó medidas para sostener la actividad, entre ellas exenciones, alícuotas cero y reducciones impositivas en distintos rubros. “Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para facilitar que las empresas no cierren, porque esto significa poner en peligro la paz social”, dijo. Asimismo, indicó que las provincias del Norte Grande trabajaron de manera conjunta para exponer ante la Nación las asimetrías estructurales que afectan a la región, aunque hasta el momento no obtuvieron una respuesta formal.