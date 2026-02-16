La principal empresa del grupo TN Platex solicitó el concurso preventivo de acreedores

La crisis del sector textil argentino suma un nuevo capítulo. Hilado S.A., una de las principales compañías del grupo TN Platex, solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores con el objetivo de afrontar sus compromisos financieros y preservar la continuidad operativa.
La empresa, perteneciente a la familia Karagozian, atraviesa un proceso de reestructuración en un contexto marcado por la caída del consumo, el aumento de importaciones y el elevado costo financiero.
TN Platex: 70 años en la industria textil argentina
TN Platex es una compañía familiar fundada por Agop Karagozian y continuada por sus hijos Teddy, Aldo y Dino. Actualmente, el grupo es presidido por Teddy Karagozian, mientras que el CEO desde diciembre de 2022 es Tomi Karagozian, nieto del fundador.
El grupo se especializa en la producción de hilados, telas, productos terminados y textiles industriales, y supo consolidarse como el mayor grupo textil del país. En su portfolio llegó a contar con fábricas en Monte Caseros (Corrientes), La Rioja, Catamarca y Tucumán.
Concurso preventivo: qué implica para Hilado S.A.
Desde la empresa señalaron que la decisión apunta a “afrontar sus compromisos ordenadamente y garantizar la continuidad operativa de sus plantas industriales”.
Hilado S.A. cuenta actualmente con:
Hilanderías en La Rioja y Monte Caseros (Corrientes)
Administración corporativa en Tucumán
Fábrica de medias Ciudadela en Corrientes
En total, la estructura comprende alrededor de 800 trabajadores.
El objetivo del concurso preventivo es ordenar los pasivos, facilitar la venta de activos no estratégicos y asegurar el cumplimiento de obligaciones con trabajadores, proveedores y clientes.
Una crisis con antecedentes
La decisión llega tras una serie de ajustes productivos y cierres de plantas durante 2025 y comienzos de 2026:
En noviembre pasado, TN Platex dejó de fabricar ropa deportiva sin costura y ropa interior en Monte Caseros, afectando 20 puestos de trabajo.
En marzo de 2025, esa misma planta ya había reducido 300 empleos.
Hace menos de un mes cerró la planta Hilado de Los Gutiérrez (Tucumán) y despidió a 190 trabajadores.
Previamente había cerrado la planta de Las Piedritas (Tucumán), donde trabajaban 100 empleados.
En La Rioja cerró una fábrica de ropa deportiva, con 50 despidos y 12 contratos no renovados.
Solo entre mayo de 2025 y enero de 2026, el grupo desvinculó a 290 empleados en Tucumán.
No es la primera vez que TN Platex enfrenta un escenario adverso: durante la presidencia de Mauricio Macri, la compañía atravesó una crisis que obligó a un fuerte ajuste.
Las causas de la crisis textil
Desde la Fundación Pro Tejer enumeraron los principales factores que golpean al sector:
Aluvión de ropa importada, en su mayoría usada
Alta carga impositiva (hasta 50% del precio final)
Elevadas tasas de interés reales
Costos logísticos internos superiores a los internacionales
Alquileres comerciales elevados
Tipo de cambio apreciado que abarata importaciones
Según datos del sector, la industria textil ya perdió 18.000 puestos de trabajo formales, en un rubro donde el 70% del empleo es informal. Además, durante 2025 ingresaron al país 3.521 toneladas de ropa importada.
El mensaje de la empresa
En un comunicado, Hilado S.A. explicó que, pese a haber implementado medidas para reducir costos, mejorar la productividad, sostener el empleo, invertir en tecnología y diversificar mercados, el deterioro del nivel de actividad aceleró el proceso de reestructuración.
“Es una decisión no deseada que nos genera mucha tristeza, pero es necesaria para preservar la empresa y seguir siendo un proveedor confiable para la industria textil argentina y nuestros clientes de exportación”, señalaron desde la compañía.
El grupo reafirmó su compromiso con la industria nacional y expresó su expectativa de que el contexto económico se encamine hacia la estabilidad y una mayor actividad industrial.
Impacto político y económico
El escenario también tiene una lectura política. Teddy Karagozian fue asesor del presidente Javier Milei, aunque su paso fue breve tras expresar críticas a la política económica.
Hoy, la principal empresa del grupo TN Platex recurre al concurso preventivo en un momento en que la industria textil enfrenta uno de los períodos más complejos de las últimas décadas.
La pregunta que queda abierta es si el sector logrará adaptarse a las nuevas reglas del mercado o si la crisis continuará profundizándose en 2026.