Secciones
Política

Diputados de La Libertad Avanza celebraron la media sanción de la modernización laboral

A través de sus cuentas en X, los legisladores destacaron que la iniciativa representa "un paso clave para la generación de empleo formal".

EN EL CONGRESO. Los legisladores de LLA Tucumán, con Karina Milei. EN EL CONGRESO. Los legisladores de LLA Tucumán, con Karina Milei.
Hace 41 Min

Los diputados nacionales de La Libertad Avanza por Tucumán celebraron en sus redes sociales la aprobación de la media sanción de la Ley de Modernización Laboral en la Cámara de Diputados, una de las reformas centrales impulsadas por el oficialismo.

A través de sus cuentas en X, los legisladores destacaron que la iniciativa representa un paso clave para la generación de empleo formal, la reducción de la burocracia y la promoción de reglas claras para el sector productivo.

Federico Pelli sostuvo: “Argentina necesita menos burocracia y más trabajo. La aprobación de la Ley de Modernización Laboral en Diputados marca un punto de inflexión: reglas claras, empleo formal y un país que vuelve a apostar por la producción y el mérito”. 

Además, remarcó que “con la conducción del Presidente Javier Milei a nivel nacional y de Lisandro Catalán en Tucumán defenderemos un modelo de progreso y desarrollo”.

Por su parte, Gerardo Huesen calificó la jornada como “un paso histórico” y expresó: “Aprobamos la Reforma Laboral y avanzamos hacia una verdadera modernización del sistema de trabajo en la Argentina. VLLC”.

En la misma línea, Soledad Molinuevo celebró: “Aprobamos en Diputados la modernización laboral. Argentina va a salir adelante. ¡La Libertad Avanza! VLLC”.

Desde el espacio libertario destacaron que la reforma apunta a fomentar la creación de empleo registrado, simplificar cargas y brindar mayor previsibilidad al sector privado, en el marco del programa de transformación económica que impulsa el Gobierno nacional.

Temas Reforma laboral
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Licencias por enfermedad: el cambio de último momento que complica la reforma laboral en Diputados

Licencias por enfermedad: el cambio de último momento que complica la reforma laboral en Diputados

Pablo Yedlin, sobre la reforma laboral: “No le podemos dar esta victoria a los libertarios”

Pablo Yedlin, sobre la reforma laboral: “No le podemos dar esta victoria a los libertarios”

La protesta de los gremios y organizaciones sociales contra la reforma laboral tuvo impacto en Tucumán

La protesta de los gremios y organizaciones sociales contra la reforma laboral tuvo impacto en Tucumán

Lo más popular
Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral
1

Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral

Reforma laboral: con modificaciones, Diputados votó a favor y el proyecto vuelve al Senado
2

Reforma laboral: con modificaciones, Diputados votó a favor y el proyecto vuelve al Senado

Una defensora prepara una denuncia contra Patricio Ledezma, el joven agredido en Tafí del Valle
3

Una defensora prepara una denuncia contra Patricio Ledezma, el joven agredido en Tafí del Valle

Seis gobernadores ayudaron para que La Libertad Avanza logre avanzar con la ley de reforma laboral
4

Seis gobernadores ayudaron para que La Libertad Avanza logre avanzar con la ley de reforma laboral

Sí, tus hijos miran porno y este es el efecto que causa en sus cerebros
5

Sí, tus hijos miran porno y este es el efecto que causa en sus cerebros

Murió Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria, tras luchar contra una enfermedad devastadora
6

Murió Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria, tras luchar contra una enfermedad devastadora

Más Noticias
La CGT profundiza la grieta con el peronismo dialoguista: “Esos gobernadores nos dan vergüenza”

La CGT profundiza la grieta con el peronismo dialoguista: “Esos gobernadores nos dan vergüenza”

Reforma laboral: qué le pidió Echarri los tucumanos Noguera y Medina, horas antes de la votación

Reforma laboral: qué le pidió Echarri los tucumanos Noguera y Medina, horas antes de la votación

Reforma laboral: qué cambió y por qué se frenó el recorte de haberes por enfermedad

Reforma laboral: qué cambió y por qué se frenó el recorte de haberes por enfermedad

Reacciones a la reforma laboral tras su aprobación en Diputados: apoyo del oficialismo y fuertes críticas opositoras

Reacciones a la reforma laboral tras su aprobación en Diputados: apoyo del oficialismo y fuertes críticas opositoras

Milei celebró la votación en Diputados y dijo que la ley termina con la industria del juicio

Milei celebró la votación en Diputados y dijo que la ley termina con la "industria del juicio"

Reforma laboral: con modificaciones, Diputados votó a favor y el proyecto vuelve al Senado

Reforma laboral: con modificaciones, Diputados votó a favor y el proyecto vuelve al Senado

Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral

Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral

Seis gobernadores ayudaron para que La Libertad Avanza logre avanzar con la ley de reforma laboral

Seis gobernadores ayudaron para que La Libertad Avanza logre avanzar con la ley de reforma laboral

Comentarios