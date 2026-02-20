Diputados de La Libertad Avanza celebraron la media sanción de la modernización laboral

Los diputados nacionales de La Libertad Avanza por Tucumán celebraron en sus redes sociales la aprobación de la media sanción de la Ley de Modernización Laboral en la Cámara de Diputados, una de las reformas centrales impulsadas por el oficialismo.
A través de sus cuentas en X, los legisladores destacaron que la iniciativa representa un paso clave para la generación de empleo formal, la reducción de la burocracia y la promoción de reglas claras para el sector productivo.
Federico Pelli sostuvo: “Argentina necesita menos burocracia y más trabajo. La aprobación de la Ley de Modernización Laboral en Diputados marca un punto de inflexión: reglas claras, empleo formal y un país que vuelve a apostar por la producción y el mérito”.
Además, remarcó que “con la conducción del Presidente Javier Milei a nivel nacional y de Lisandro Catalán en Tucumán defenderemos un modelo de progreso y desarrollo”.
Por su parte, Gerardo Huesen calificó la jornada como “un paso histórico” y expresó: “Aprobamos la Reforma Laboral y avanzamos hacia una verdadera modernización del sistema de trabajo en la Argentina. VLLC”.
En la misma línea, Soledad Molinuevo celebró: “Aprobamos en Diputados la modernización laboral. Argentina va a salir adelante. ¡La Libertad Avanza! VLLC”.
Desde el espacio libertario destacaron que la reforma apunta a fomentar la creación de empleo registrado, simplificar cargas y brindar mayor previsibilidad al sector privado, en el marco del programa de transformación económica que impulsa el Gobierno nacional.