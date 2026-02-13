El Gobierno denunciará por "terrorismo" a los manifestantes que atacaron en la marcha al Congreso

El Gobierno Nacional decidió elevar la apuesta judicial tras los violentos disturbios ocurridos durante el debate de la reforma laboral. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que los responsables serán denunciados bajo la figura de terrorismo, al considerar que los ataques con bombas Molotov y elementos contundentes no fueron aislados, sino parte de una "acción organizada para desestabilizar las instituciones".