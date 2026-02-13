Secciones
Política

El Gobierno denunciará por "terrorismo" a los manifestantes que atacaron en la marcha al Congreso

La ministra Monteoliva aseguró que hubo un plan organizado para desestabilizar el orden institucional. Identificaron a 17 sospechosos mediante sistemas biométricos.

Se invocará la Ley 26.734 para castigar actos violentos. Se invocará la Ley 26.734 para castigar actos violentos.
Hace 1 Hs

El Gobierno Nacional decidió elevar la apuesta judicial tras los violentos disturbios ocurridos durante el debate de la reforma laboral. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que los responsables serán denunciados bajo la figura de terrorismo, al considerar que los ataques con bombas Molotov y elementos contundentes no fueron aislados, sino parte de una "acción organizada para desestabilizar las instituciones".

La aplicación de la Ley Antiterrorista (N° 26.734) marca un quiebre en el tratamiento de la protesta social violenta. Según Monteoliva, el uso de bidones de nafta y bulones lanzados con gomeras excede el marco de una manifestación tradicional.

“Una bomba Molotov tiene la intención de generar no solo caos, sino muerte. Fue un acto de terrorismo”, afirmó. Esta tipificación implica investigaciones de fuero federal y penas más severas, dificultando la excarcelación inmediata de los implicados.

Tecnología y peritajes

El Ministerio de Seguridad logró identificar a 17 personas mediante el análisis de cámaras de seguridad y transmisiones televisivas. Para ello, se utilizaron los sistemas "Luna" (comparación de rostros con bases de datos) y "Jessie" (análisis de registros biométricos). 

Los perfiles detectados varían desde jóvenes de 20 años hasta adultos de 60, con procedencias de Buenos Aires, Salta y Tucumán, algunos vinculados a barras bravas y grupos anarquistas.

Defensa del protocolo y balance

Ante las críticas por la demora en las detenciones en flagrancia, Monteoliva explicó que la prioridad fue la dispersión mediante agua y gases para proteger a los efectivos de los explosivos.

El saldo final de la jornada arrojó más de 70 detenidos y siete agentes heridos. Asimismo, la funcionaria descartó tajantemente las teorías sobre supuestos infiltrados policiales: “Es un disparate; toda nuestra actuación está documentada y judicializada”, dijo.

Temas Buenos AiresHonorable Senado de la Nación ArgentinaJavier MileiGobierno de MileiAlejandra Monteoliva
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Incidentes frente al Congreso durante la marcha contra la reforma laboral: más de 30 detenidos

Incidentes frente al Congreso durante la marcha contra la reforma laboral: más de 30 detenidos

Nueva represión policial a la marcha frente al Congreso en medio del debate por el Presupuesto 2026

Nueva represión policial a la marcha frente al Congreso en medio del debate por el Presupuesto 2026

Inundaciones en Tucumán: Romano Norri cuestionó al Gobierno y pidió explicaciones por los fondos enviados para obras

Inundaciones en Tucumán: Romano Norri cuestionó al Gobierno y pidió explicaciones por los fondos enviados para obras

A días del inicio de clases, la Provincia intensifica tareas de mantenimiento en 600 escuelas

A días del inicio de clases, la Provincia intensifica tareas de mantenimiento en 600 escuelas

La CGT se movilizará al Congreso en rechazo de la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Milei

La CGT se movilizará al Congreso en rechazo de la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Milei

Lo más popular
En la previa del fin de semana largo, suspenden un vuelo de Tucumán a Buenos Aires por la lluvia
1

En la previa del fin de semana largo, suspenden un vuelo de Tucumán a Buenos Aires por la lluvia

Cuatro tucumanos hicieron cumbre en el volcán activo más alto del mundo
2

Cuatro tucumanos hicieron cumbre en el volcán activo más alto del mundo

Apoyo mayoritario de los diputados tucumanos al nuevo Régimen Penal Juvenil
3

Apoyo mayoritario de los diputados tucumanos al nuevo Régimen Penal Juvenil

Identificaron al autor del crimen del joven en El Sifón: es un policía que habría defendido a su hija en un asalto
4

Identificaron al autor del crimen del joven en "El Sifón": es un policía que habría defendido a su hija en un asalto

Aumenta el agua en Tucumán: Caponio justificó la suba y afirmó que “todo lo recaudado vuelve en obras”
5

Aumenta el agua en Tucumán: Caponio justificó la suba y afirmó que “todo lo recaudado vuelve en obras”

Agresión en Tafí del Valle: tres posturas que generan polémica en la investigación
6

Agresión en Tafí del Valle: tres posturas que generan polémica en la investigación

Más Noticias
Aumenta el agua en Tucumán: Caponio justificó la suba y afirmó que “todo lo recaudado vuelve en obras”

Aumenta el agua en Tucumán: Caponio justificó la suba y afirmó que “todo lo recaudado vuelve en obras”

Reforma laboral: qué se modifica para los repartidores y conductores de plataformas

Reforma laboral: qué se modifica para los repartidores y conductores de plataformas

Encuesta: ¿estás de acuerdo con la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años?

Encuesta: ¿estás de acuerdo con la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años?

Vialidad Nacional: los gremios denunciaron un vaciamiento silencioso tras el rechazo del Congreso

Vialidad Nacional: los gremios denunciaron un "vaciamiento silencioso" tras el rechazo del Congreso

En la previa del fin de semana largo, suspenden un vuelo de Tucumán a Buenos Aires por la lluvia

En la previa del fin de semana largo, suspenden un vuelo de Tucumán a Buenos Aires por la lluvia

Tras la media sanción en Diputados, el Senado definirá si convierte en ley la baja de imputabilidad a los 14 años

Tras la media sanción en Diputados, el Senado definirá si convierte en ley la baja de imputabilidad a los 14 años

Apoyo mayoritario de los diputados tucumanos al nuevo Régimen Penal Juvenil

Apoyo mayoritario de los diputados tucumanos al nuevo Régimen Penal Juvenil

Lisandro Catalán: “Con La Libertad Avanza hay una oposición real”

Lisandro Catalán: “Con La Libertad Avanza hay una oposición real”

Comentarios