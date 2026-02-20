Reacciones a la reforma laboral tras su aprobación en Diputados: apoyo del oficialismo y fuertes críticas opositoras

La reforma laboral fue aprobada en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina con 135 votos afirmativos y 115 negativos, y el arco político reaccionó de inmediato. Mientras el oficialismo celebró el resultado y habló de un cambio histórico, desde la oposición denunciaron un “recorte de derechos” y cuestionaron el tratamiento parlamentario.