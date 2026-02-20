Reacciones a la reforma laboral tras su aprobación en Diputados: apoyo del oficialismo y fuertes críticas opositoras

La reforma laboral fue aprobada en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina con 135 votos afirmativos y 115 negativos, y el arco político reaccionó de inmediato. Mientras el oficialismo celebró el resultado y habló de un cambio histórico, desde la oposición denunciaron un “recorte de derechos” y cuestionaron el tratamiento parlamentario.
El presidente Javier Milei resumió la jornada con una sola palabra en sus redes: “Histórico”.
El Gobierno celebró la reforma laboral: “El cambio avanza”
La Oficina del Presidente de la República Argentina difundió un comunicado en el que destacó que se trata de “una de las reformas estructurales que Milei prometió” y aseguró que está destinada a terminar con “más de 70 años de atrasos en las relaciones laborales”.
Según el texto oficial, la nueva normativa apunta a:
Crear empleo registrado.
Reducir la informalidad.
Adaptar las normas laborales al siglo XXI.
Disminuir la burocracia.
Poner fin a la “industria del juicio”.
El Presidente agradeció a los diputados que votaron a favor y sostuvo que la ley “simplifica y digitaliza” procesos, moderniza licencias y ordena responsabilidades. Además, afirmó que facilitará la contratación, impulsará la inversión y permitirá que el empleo formal vuelva a expandirse.
Durante la sesión, en uno de los palcos del recinto estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli, quienes celebraron tras conocerse el resultado de la votación.
Santilli apuntó contra la oposición y acusó intentos de frenar el proyecto con “violencia y amenazas”. “La reforma laboral fue aprobada en Diputados y pronto será ley”, afirmó.
El jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, sostuvo que se trata de “un paso más en el camino de hacer a la Argentina grande otra vez” y afirmó que la norma da respuesta a millones de trabajadores en la informalidad.
Desde el PRO, el bloque que acompañó la iniciativa, remarcaron que la reforma es “necesaria” para modernizar el mercado laboral. El presidente del bloque, Cristian Ritondo, afirmó: “Hoy dimos un paso fundamental para que vuelva a crecer el empleo privado en la Argentina. El cambio avanza”.
Las críticas de la oposición a la reforma laboral
Desde los bloques opositores rechazaron con dureza la aprobación. El diputado Itai Hagman calificó el resultado como “el retroceso más importante en derechos de los trabajadores desde la dictadura” y cuestionó el tratamiento legislativo.
En la misma línea, Julia Strada señaló que la reforma implica un “recorte de derechos laborales” y la vinculó con otras iniciativas del Gobierno que, según afirmó, profundizan el ajuste.
Por su parte, Agustín Rossi aseguró que la norma responde a exigencias del FMI y advirtió que traerá “más despidos, salarios más bajos y mayor recesión”.
Reforma laboral: qué sigue ahora
Tras la aprobación en Diputados, el proyecto volverá al Senado de la Nación Argentina para su sanción definitiva, ya que durante el tratamiento se introdujeron modificaciones respecto al texto con media sanción previa.
La reforma laboral se consolida así como uno de los ejes centrales de la agenda legislativa del Gobierno de Milei, en medio de una fuerte polarización política y sindical que anticipa nuevos capítulos en el debate público y judicial.