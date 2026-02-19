La policía británica investiga una red de trata vinculada con Epstein y pide ayuda a testigos

LONDRES, Reino Unido.- La policía británica solicitó la colaboración de testigos para investigar las sospechas de trata de mujeres que aparecen en los archivos sobre Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales.
La policía de Surrey, en el sureste de Inglaterra, dijo estar al tanto de un informe, divulgado por la policía federal estadounidense, sobre “trata de personas y agresiones sexuales a un menor de edad” entre 1994 y 1996 en la localidad británica de Virginia Water. “Tras revisar nuestros sistemas con la limitada información disponible, no hallamos pruebas de que las acusaciones hayan sido denunciadas a la policía de Surrey”, dijeron.
“Por lo tanto, animamos a cualquier persona que tenga información relacionada con estas acusaciones a que nos lo comunique”, agregó.
Diversas figuras británicas, incluido el ex primer ministro Gordon Brown, han instado a investigar decenas de vuelos que llegaron a aeropuertos locales vinculados a Epstein, condenado por delitos sexuales y fallecido en 2019 en prisión.
Hace días, Brown aseguró que le habían “dicho en privado que las investigaciones relacionadas con el ex príncipe Andrés -ahora llamado Andrés Mountbatten-Windsor- no verificaron adecuadamente pruebas vitales de vuelos”. Al menos cuatro fuerzas policiales británicas analizan informes que parecen vincular al hermano del rey con Epstein.
Vuelos
Una investigación de la BBC publicada en diciembre encontró que casi 90 vuelos vinculados a Epstein llegaron y partieron de aeropuertos del Reino Unido, algunos con mujeres británicas a bordo que afirman haber sido víctimas de abusos por parte del multimillonario.
El año pasado, Mountbatten-Windsor fue despojado del título de príncipe por el rey Carlos III.
En Francia, la fiscal general de París, Laure Beccuau, pidió que las víctimas potenciales de Epstein se acerquen a prestar testimonio y presenten denuncias.
De acuerdo con la fiscal Beccuau, la divulgación de documentos sobre Epstein “necesariamente reactivará el trauma de ciertas víctimas”.
Si esas víctimas lo desean, dijo, “recibiremos todas las declaraciones que quieran hacer, ya sea mediante denuncias o testimonios”.
Cinco magistrados parisinos investigan posibles actos cometidos en Francia o cuyas víctimas o responsables sean franceses.