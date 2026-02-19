Secciones
Mundo

La policía británica investiga una red de trata vinculada con Epstein y pide ayuda a testigos
AMIGOS. El ex príncipe Andrés aparece en archivos desclasificados por el Departamento de Justicia estadounidense, con intercambios repetidos con Epstein. AMIGOS. El ex príncipe Andrés aparece en archivos desclasificados por el Departamento de Justicia estadounidense, con intercambios repetidos con Epstein.
Hace 2 Hs

LONDRES, Reino Unido.- La policía británica solicitó la colaboración de testigos para investigar las sospechas de trata de mujeres que aparecen en los archivos sobre Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales.

La policía de Surrey, en el sureste de Inglaterra, dijo estar al tanto de un informe, divulgado por la policía federal estadounidense, sobre “trata de personas y agresiones sexuales a un menor de edad” entre 1994 y 1996 en la localidad británica de Virginia Water. “Tras revisar nuestros sistemas con la limitada información disponible, no hallamos pruebas de que las acusaciones hayan sido denunciadas a la policía de Surrey”, dijeron.

“Por lo tanto, animamos a cualquier persona que tenga información relacionada con estas acusaciones a que nos lo comunique”, agregó.

Diversas figuras británicas, incluido el ex primer ministro Gordon Brown, han instado a investigar decenas de vuelos que llegaron a aeropuertos locales vinculados a Epstein, condenado por delitos sexuales y fallecido en 2019 en prisión.

Hace días, Brown aseguró que le habían “dicho en privado que las investigaciones relacionadas con el ex príncipe Andrés -ahora llamado Andrés Mountbatten-Windsor- no verificaron adecuadamente pruebas vitales de vuelos”. Al menos cuatro fuerzas policiales británicas analizan informes que parecen vincular al hermano del rey con Epstein.

Vuelos

Una investigación de la BBC publicada en diciembre encontró que casi 90 vuelos vinculados a Epstein llegaron y partieron de aeropuertos del Reino Unido, algunos con mujeres británicas a bordo que afirman haber sido víctimas de abusos por parte del multimillonario.

El año pasado, Mountbatten-Windsor fue despojado del título de príncipe por el rey Carlos III.

La vertiente rusa del caso Epstein: oligarcas, intercambio de favores y varios intentos de hablar con Putin

La vertiente rusa del caso Epstein: oligarcas, intercambio de favores y varios intentos de hablar con Putin

En Francia, la fiscal general de París, Laure Beccuau, pidió que las víctimas potenciales de Epstein se acerquen a prestar testimonio y presenten denuncias.

De acuerdo con la fiscal Beccuau, la divulgación de documentos sobre Epstein “necesariamente reactivará el trauma de ciertas víctimas”.

Si esas víctimas lo desean, dijo, “recibiremos todas las declaraciones que quieran hacer, ya sea mediante denuncias o testimonios”.

Cinco magistrados parisinos investigan posibles actos cometidos en Francia o cuyas víctimas o responsables sean franceses.

Temas Reino UnidoLondresJeffrey Epstein
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados
1

UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

Agresión en Tafí del Valle: la pelea previa que genera controrversias
2

Agresión en Tafí del Valle: la pelea previa que genera controrversias

Ataque en Tafí del Valle: la violencia arruinó el plan de vacaciones
3

Ataque en Tafí del Valle: la violencia arruinó el plan de vacaciones

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas
4

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas

La lista de nombres que Santiago Bagne aportó para profundizar la pesquisa
5

La lista de nombres que Santiago Bagne aportó para profundizar la pesquisa

La vertiente rusa del caso Epstein: oligarcas, intercambio de favores y varios intentos de hablar con Putin
6

La vertiente rusa del caso Epstein: oligarcas, intercambio de favores y varios intentos de hablar con Putin

Más Noticias
Creés que sos el CEO de tu cerebro, pero sos el jefe de prensa: por qué el 90% de tus decisiones son emocionales

"Creés que sos el CEO de tu cerebro, pero sos el jefe de prensa": por qué el 90% de tus decisiones son emocionales

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

Ataque en Tafí del Valle: la violencia arruinó el plan de vacaciones

Ataque en Tafí del Valle: la violencia arruinó el plan de vacaciones

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas

La lista de nombres que Santiago Bagne aportó para profundizar la pesquisa

La lista de nombres que Santiago Bagne aportó para profundizar la pesquisa

Agresión en Tafí del Valle: la pelea previa que genera controrversias

Agresión en Tafí del Valle: la pelea previa que genera controrversias

Recuerdos fotográficos: 1920. “Chop”, el perro mascota de choferes y de mozos

Recuerdos fotográficos: 1920. “Chop”, el perro mascota de choferes y de mozos

Comentarios