La policía británica investiga una red de trata vinculada con Epstein y pide ayuda a testigos

La policía de Surrey, en el sureste de Inglaterra, dijo estar al tanto de un informe, divulgado por la policía federal estadounidense, sobre “trata de personas y agresiones sexuales a un menor de edad” entre 1994 y 1996 en la localidad británica de Virginia Water. “Tras revisar nuestros sistemas con la limitada información disponible, no hallamos pruebas de que las acusaciones hayan sido denunciadas a la policía de Surrey”, dijeron.