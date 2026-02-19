Incidentes en la marcha en el Congreso: tensión, camión hidrante y fuerte operativo de seguridad

Mientras los diputados debaten la Reforma Laboral, la jornada de protesta frente al Congreso de la Nación comenzó con momentos de tensión y los primeros incidentes se registraron minutos después del inicio de la movilización. Un grupo de manifestantes lanzó botellas y palos contra efectivos policiales e intentó derribar una de las vallas de seguridad instaladas en las inmediaciones.