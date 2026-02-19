Incidentes en la marcha en el Congreso: tensión, camión hidrante y fuerte operativo de seguridad

Mientras los diputados debaten la Reforma Laboral, la jornada de protesta frente al Congreso de la Nación comenzó con momentos de tensión y los primeros incidentes se registraron minutos después del inicio de la movilización. Un grupo de manifestantes lanzó botellas y palos contra efectivos policiales e intentó derribar una de las vallas de seguridad instaladas en las inmediaciones.
En un primer momento, las fuerzas no respondieron a las agresiones. Sin embargo, ante la reiteración de los disturbios, intervino un camión hidrante para dispersar a quienes se encontraban en la primera línea.
Incidentes en Congreso: botellas, vallas e intervención policial
Según se informó en el lugar, el uso de agua tuvo como objetivo evitar enfrentamientos cuerpo a cuerpo y despejar la zona de las vallas. Tras la primera dispersión, algunos manifestantes se refugiaron detrás de una bandera argentina, mientras otros entonaban cánticos como “la patria no se vende”.
Minutos más tarde, volvieron a registrarse lanzamientos de objetos, lo que motivó el despliegue de columnas de infantería con personal de Gendarmería Nacional Argentina para reforzar el operativo de seguridad.
Cómo es el operativo de seguridad en la marcha al Congreso
El tercer anillo de seguridad en la zona del Congreso de la Nación Argentina quedó bajo responsabilidad de la Policía de la Ciudad, que desplegó unos 800 efectivos.
Las autoridades realizaron controles aleatorios para identificar objetos que pudieran ser utilizados para cometer delitos o agresiones durante la manifestación.
En ese marco, cuatro menores fueron retenidos en el cruce de Santiago del Estero y Avenida de Mayo. Según trascendió, uno de ellos tenía un pedido de captura activo.
La CGT habló durante el paro nacional de 24 horas
A las 16:35, en el marco del paro nacional de 24 horas, la Confederación General del Trabajo ofreció una conferencia de prensa.
El cosecretario general, Jorge Sola, aseguró que en los últimos dos años “400 trabajadores por día pierden su trabajo formal” y sostuvo que “300 mil puestos de trabajo pasaron a la informalidad o a la desocupación”.
“Este es nuestro primer gesto de solidarizarnos con aquellos que la están pasando mal”, expresó, al tiempo que destacó el nivel de adhesión a la medida de fuerza: “Esta huelga ha sido de un enorme acatamiento, de más del 90% de la actividad detenida”.
Sola también cuestionó el proyecto de reforma laboral en debate: “Me cuesta llamarlo modernización a lo que retrocede 100 años. Nunca es modernizar algo si volvemos para atrás lo que hemos conseguido”.
Los manifestantes siguen la sesión en vivo y Bregman salió a la plaza
Mientras se desarrollaban los incidentes y el operativo de seguridad, los manifestantes siguieron la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina a través de la transmisión oficial en YouTube.
Antes de las 16, columnas de distintas organizaciones de izquierda comenzaron a retirarse de la Plaza Congreso.
En paralelo, la diputada Myriam Bregman, integrante del Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad, salió momentáneamente de la sesión para dirigirse a la militancia concentrada frente al Congreso.
Ante miles de simpatizantes, afirmó que “es la izquierda la que realmente está defendiendo los derechos de los trabajadores” y llamó a sostener la lucha en el Senado. Tras sus palabras, los manifestantes corearon consignas críticas hacia la conducción sindical.