Secciones
Política

Incidentes en la marcha en el Congreso: tensión, camión hidrante y fuerte operativo de seguridad

Un grupo de manifestantes lanzó botellas y palos contra efectivos policiales e intentó derribar una de las vallas de seguridad instaladas en las inmediaciones.

MOVILIZACIÓN DE LA CTA al Congreso. MOVILIZACIÓN DE LA CTA al Congreso.
Hace 34 Min

Mientras los diputados debaten la Reforma Laboral, la jornada de protesta frente al Congreso de la Nación comenzó con momentos de tensión y los primeros incidentes se registraron minutos después del inicio de la movilización. Un grupo de manifestantes lanzó botellas y palos contra efectivos policiales e intentó derribar una de las vallas de seguridad instaladas en las inmediaciones.

En un primer momento, las fuerzas no respondieron a las agresiones. Sin embargo, ante la reiteración de los disturbios, intervino un camión hidrante para dispersar a quienes se encontraban en la primera línea.

Incidentes en Congreso: botellas, vallas e intervención policial

Según se informó en el lugar, el uso de agua tuvo como objetivo evitar enfrentamientos cuerpo a cuerpo y despejar la zona de las vallas. Tras la primera dispersión, algunos manifestantes se refugiaron detrás de una bandera argentina, mientras otros entonaban cánticos como “la patria no se vende”.

Minutos más tarde, volvieron a registrarse lanzamientos de objetos, lo que motivó el despliegue de columnas de infantería con personal de Gendarmería Nacional Argentina para reforzar el operativo de seguridad.

Cómo es el operativo de seguridad en la marcha al Congreso

El tercer anillo de seguridad en la zona del Congreso de la Nación Argentina quedó bajo responsabilidad de la Policía de la Ciudad, que desplegó unos 800 efectivos.

Las autoridades realizaron controles aleatorios para identificar objetos que pudieran ser utilizados para cometer delitos o agresiones durante la manifestación.

En ese marco, cuatro menores fueron retenidos en el cruce de Santiago del Estero y Avenida de Mayo. Según trascendió, uno de ellos tenía un pedido de captura activo.

La CGT habló durante el paro nacional de 24 horas

A las 16:35, en el marco del paro nacional de 24 horas, la Confederación General del Trabajo ofreció una conferencia de prensa.

El cosecretario general, Jorge Sola, aseguró que en los últimos dos años “400 trabajadores por día pierden su trabajo formal” y sostuvo que “300 mil puestos de trabajo pasaron a la informalidad o a la desocupación”.

“Este es nuestro primer gesto de solidarizarnos con aquellos que la están pasando mal”, expresó, al tiempo que destacó el nivel de adhesión a la medida de fuerza: “Esta huelga ha sido de un enorme acatamiento, de más del 90% de la actividad detenida”.

Sola también cuestionó el proyecto de reforma laboral en debate: “Me cuesta llamarlo modernización a lo que retrocede 100 años. Nunca es modernizar algo si volvemos para atrás lo que hemos conseguido”.

Los manifestantes siguen la sesión en vivo y Bregman salió a la plaza

Mientras se desarrollaban los incidentes y el operativo de seguridad, los manifestantes siguieron la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina a través de la transmisión oficial en YouTube.

Antes de las 16, columnas de distintas organizaciones de izquierda comenzaron a retirarse de la Plaza Congreso.

En paralelo, la diputada Myriam Bregman, integrante del Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad, salió momentáneamente de la sesión para dirigirse a la militancia concentrada frente al Congreso.

Ante miles de simpatizantes, afirmó que “es la izquierda la que realmente está defendiendo los derechos de los trabajadores” y llamó a sostener la lucha en el Senado. Tras sus palabras, los manifestantes corearon consignas críticas hacia la conducción sindical.

Temas Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Qué pregunta tenés sobre la Reforma Laboral que se aprobó en Senado?

¿Qué pregunta tenés sobre la Reforma Laboral que se aprobó en Senado?

Reforma laboral: la CGT convocó a un paro general, pero sin marchas

Reforma laboral: la CGT convocó a un paro general, pero sin marchas

¿Las licencias médicas harán caer la reforma laboral de Javier Milei?

¿Las licencias médicas harán caer la reforma laboral de Javier Milei?

Reforma laboral: tras la eliminación del artículo 44, el oficialismo pidió sesionar mañana en Diputados

Reforma laboral: tras la eliminación del artículo 44, el oficialismo pidió sesionar mañana en Diputados

¿Qué cambiará en el mundo del trabajo con la reforma del Gobierno de Javier Milei?

¿Qué cambiará en el mundo del trabajo con la reforma del Gobierno de Javier Milei?

Lo más popular
En el Congreso trataron de “lomo virgen” al tucumano Gerardo Huesen y el debate terminó en escándalo
1

En el Congreso trataron de “lomo virgen” al tucumano Gerardo Huesen y el debate terminó en escándalo

Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán
2

Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano
3

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

El dueño de la Línea 8 pidió desenmascarar la “mafia” del transporte en Tucumán: No podemos joder a toda la comunidad
4

El dueño de la Línea 8 pidió desenmascarar la “mafia” del transporte en Tucumán: "No podemos joder a toda la comunidad"

Alberto Fernández habló sobre la protesta de la CGT: “A mi gobierno jamás le hicieron un paro general”
5

Alberto Fernández habló sobre la protesta de la CGT: “A mi gobierno jamás le hicieron un paro general”

Paro de la CGT: sin colectivos, pese a la amenaza del Gobierno a los sindicatos
6

Paro de la CGT: sin colectivos, pese a la amenaza del Gobierno a los sindicatos

Más Noticias
La protesta de los gremios y organizaciones sociales contra la reforma laboral tuvo impacto en Tucumán

La protesta de los gremios y organizaciones sociales contra la reforma laboral tuvo impacto en Tucumán

Perverso y extorsivo: la dura respuesta de Manuel Adorni por el paro general de la CGT

"Perverso y extorsivo": la dura respuesta de Manuel Adorni por el paro general de la CGT

En el Congreso trataron de “lomo virgen” al tucumano Gerardo Huesen y el debate terminó en escándalo

En el Congreso trataron de “lomo virgen” al tucumano Gerardo Huesen y el debate terminó en escándalo

Pablo Yedlin, sobre la reforma laboral: “No le podemos dar esta victoria a los libertarios”

Pablo Yedlin, sobre la reforma laboral: “No le podemos dar esta victoria a los libertarios”

Alberto Fernández habló sobre la protesta de la CGT: “A mi gobierno jamás le hicieron un paro general”

Alberto Fernández habló sobre la protesta de la CGT: “A mi gobierno jamás le hicieron un paro general”

El dueño de la Línea 8 pidió desenmascarar la “mafia” del transporte en Tucumán: No podemos joder a toda la comunidad

El dueño de la Línea 8 pidió desenmascarar la “mafia” del transporte en Tucumán: "No podemos joder a toda la comunidad"

Paro de la CGT en Tucumán: dos líneas desafían la medida y circulan bajo un clima de tensión

Paro de la CGT en Tucumán: dos líneas desafían la medida y circulan bajo un clima de tensión

Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán

Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán

Comentarios