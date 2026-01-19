La inflación mayorista cerró 2025 en 26,2%, el nivel más bajo en ocho años

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este lunes que el año pasado concluyó con una inflación mayorista del 26,2%, consolidándose como la cifra más baja desde 2017, año en que el registro fue del 18,8%.
Este resultado marca una notable desaceleración estructural si se compara con el 2024, cuando el índice había alcanzado un 67,1%. Esto representa una contracción de 40,9 puntos porcentuales en el acumulado anual.
A pesar del buen dato anual, el último mes de 2025 mostró un repunte mensual. El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) subió un 2,4% en diciembre, lo que significa una aceleración de 0,8 puntos respecto al 1,6% que se había registrado en noviembre.
Un dato clave para el análisis económico es que la inflación mayorista (26,2%) terminó el año por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que acumuló un 31,5% en el mismo periodo.
Cuáles fueron los rubros que más subieron
El movimiento de diciembre estuvo traccionado principalmente por los productos nacionales (+2,4%), mientras que los importados mostraron una suba más moderada del 1,7%.
Dentro de la producción local, los sectores con mayor incidencia fueron:
- Refinados del petróleo: 0,70%
- Alimentos y bebidas: 0,38%
- Petróleo crudo y gas: 0,24%
- Vehículos y autopartes: 0,23%
- Productos agropecuarios: 0,21%