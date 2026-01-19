Secciones
La inflación mayorista cerró 2025 en 26,2%, el nivel más bajo en ocho años

Según informó el Indec, en diciembre aumentó 2,4%, como consecuencia del alza de los “productos nacionales” y de los “productos importados”.

La inflación mayorista cayó en 2025 respecto a 2024. La inflación mayorista cayó en 2025 respecto a 2024. FOTO/A24.
Hace 53 Min

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este lunes que el año pasado concluyó con una inflación mayorista del 26,2%, consolidándose como la cifra más baja desde 2017, año en que el registro fue del 18,8%.

Este resultado marca una notable desaceleración estructural si se compara con el 2024, cuando el índice había alcanzado un 67,1%. Esto representa una contracción de 40,9 puntos porcentuales en el acumulado anual.

A pesar del buen dato anual, el último mes de 2025 mostró un repunte mensual. El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) subió un 2,4% en diciembre, lo que significa una aceleración de 0,8 puntos respecto al 1,6% que se había registrado en noviembre.

Un dato clave para el análisis económico es que la inflación mayorista (26,2%) terminó el año por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que acumuló un 31,5% en el mismo periodo.

Cuáles fueron los rubros que más subieron

El movimiento de diciembre estuvo traccionado principalmente por los productos nacionales (+2,4%), mientras que los importados mostraron una suba más moderada del 1,7%.

Dentro de la producción local, los sectores con mayor incidencia fueron:

- Refinados del petróleo: 0,70%

- Alimentos y bebidas: 0,38%

- Petróleo crudo y gas: 0,24%

- Vehículos y autopartes: 0,23%

- Productos agropecuarios: 0,21%

