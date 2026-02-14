La “maldición Epstein” alcanza a Wall Street

Como su par británico, Keir Starmer, Store busca responder a la inquietud de los votantes, conmocionados por la magnitud de los archivos divulgados. “Creo que ha sido muy impactante para la gente tener esta visión de ese mundo y de la conexión entre personas con poder. Y cómo eso ha afectado a quienes no tienen poder, que fueron abusados y sometidos a agresiones”, declaró a la emisora pública NRK.