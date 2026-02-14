La “maldición Epstein” alcanza a Wall Street

WASHINGTON, Estados Unidos.- La principal abogada de Goldman Sachs dejará el banco de Wall Street, dijo el director ejecutivo de la institución, tras revelarse sus estrechos vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. Mientras tanto, el caso sigue expandiéndose alrededor del mundo.
La asesora jurídica de la firma Kathryn Ruemmler había estado bajo intenso escrutinio después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos varios correos electrónicos que mostraban su amistad con el fallecido ex financiero.
La salida de Ruemmler constituye la renuncia de mayor perfil en el sector financiero desde que el Departamento de Justicia difundió, el mes pasado, los últimos documentos vinculados a Epstein, el ex financiero acusado de abusar a cientos de cientos de mujeres, entre ellas menores.
El director ejecutivo de Goldman Sachs, David Solomon, señaló en un comunicado que respeta su decisión de renunciar y agradeció a Ruemmler “la calidad de sus asesorías jurídicas sobre temas importantes” para el grupo. El banco precisó que su salida será efectiva a partir del 30 de junio.
En una declaración enviada al diario “Financial Times”, Ruemmler justificó la dimisión en su voluntad de evitar que “la atención mediática” sobre su figura “se convierta en una distracción” para Goldman Sachs.
Ruemmler se incorporó al emporio financiero en 2020 luego de trabajar en la firma de abogados Latham & Watkins.
La relación entre Epstein y Ruemmler era conocida desde la publicación de una primera serie de documentos relativos al caso. Goldman Sachs había mostrado hasta ahora su apoyo a la asesora. La prensa, en cambio consideraba inevitable su salida tras la nueva tanda de publicaciones.
Sus interacciones incluían, según los informes, el intercambio de regalos y de consejos sobre sus movimientos profesionales y cuestionamientos sobre sus delitos sexuales. En varios mensajes, Ruemmler llama a Epstein “cariño” y “Tío Jeffrey”.
Ambos mantuvieron su relación amistosa hasta poco antes de la muerte del delincuente sexual en prisión en 2019. Es decir, mucho después de la primera condena en 2008 del ex financiero por solicitar servicios sexuales de una menor de edad.
Según el “Wall Street Journal”, Ruemmler fue una de las tres personas a las que Epstein llamó tras su detención en julio de 2019 por acusaciones de tráfico sexual de menores. En esa época, la abogada trabajaba en Latham & Watkins, una firma especializada en derecho societario, fusiones y adquisiciones y normativas bursátiles.
Ocupó cargos importantes en el Departamento de Justicia entre 2009 y 2011 bajo la presidencia de Barack Obama, antes de incorporarse a la Casa Blanca como asesora jurídica hasta junio de 2014.
Los mensajes al “tío Jeffrey”
Según los documentos, en correos electrónicos Ruemmler se refería a Epstein como su “hermano mayor” o “tío Jeffrey” y recibió de él costosos regalos, entre ellos una cartera de lujo y un abrigo de piel, incluso después de que el financista hubiera sido condenado en 2008 por delitos sexuales e inscripto en el registro de agresores sexuales.
“¡Qué encantador y considerado! ¡Gracias al tío Jeffrey!”, escribió en 2018. Los documentos muestran que mantuvo numerosas comunicaciones con Epstein entre 2014 y 2019, y que en ese período lo asesoró sobre cómo responder a una consulta periodística relativa al presunto trato judicial que habría recibido por sus vínculos.
Epstein también llamó al teléfono celular de Ruemmler la noche del 6 de julio de 2019, cuando fue arrestado, entre otras comunicaciones realizadas esa misma noche, según dos documentos que citan notas policiales. Fue detenido en julio de 2019 acusado de tráfico sexual y murió al mes siguiente en su celda en Manhattan, en lo que el médico forense jefe de la ciudad de Nueva York calificó como suicidio.
“Era abogada defensora cuando traté con Jeffrey Epstein”, señaló Ruemmler en una declaración enviada a agencias de noticias el 3 de febrero. “Lo conocí en mi carácter de abogada y esa fue la base de la relación”.
En 2018, un tercero -cuyo nombre fue tachado por el gobierno- le escribió a Ruemmler para informarle que Epstein quería comprarle una correa para su Apple Watch. “¡Me encanta la de Hermès!”, respondió ella. “Si realmente está bien para él que sea la Hermès, me encantaría la de 40 mm, acero inoxidable Hermès con correa de cuero bleu indigo swift doble vuelta”.
En 2019, le agradeció a Epstein por otros obsequios. “¡Hoy estoy totalmente equipada por el tío Jeffrey! ¡Botas, cartera y reloj Jeffrey!”, escribió Ruemmler.
“No tenía conocimiento de ninguna conducta delictiva en curso de su parte ni lo conocí como el monstruo que después se reveló que era”, afirmó. “Estos correos electrónicos privados de hace una década, que ustedes citan de manera selectiva y con morbo, no tienen nada que ver con mi trabajo en Goldman Sachs”.
Las revelaciones alcanzan a otras entidades financieras. UBS -según documentos recientes- abrió cuentas en 2014 para Ghislaine Maxwell, asociada de Epstein, apenas meses después de que JPMorgan Chase pusiera fin a su relación con el financista.
Coletazos en Europa
Mientras tanto, el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, afirmó que es fundamental investigar a fondo las relaciones entre figuras públicas noruegas y el fallecido delincuente sexual estadounidense.
Como su par británico, Keir Starmer, Store busca responder a la inquietud de los votantes, conmocionados por la magnitud de los archivos divulgados. “Creo que ha sido muy impactante para la gente tener esta visión de ese mundo y de la conexión entre personas con poder. Y cómo eso ha afectado a quienes no tienen poder, que fueron abusados y sometidos a agresiones”, declaró a la emisora pública NRK.
“Como primer ministro, tengo la responsabilidad de hablar con claridad sobre esto. Y de que ahora contribuyamos a que el asunto sea esclarecido”, agregó, en su primera entrevista en profundidad desde la publicación de los últimos archivos.
El Parlamento noruego anunció la apertura de una investigación externa -un mecanismo poco habitual- sobre los vínculos del Ministerio de Relaciones Exteriores con Epstein. Además, la policía investiga una fundación y un estudio jurídico en relación con el caso. El Foro Económico Mundial también inició una revisión sobre su director ejecutivo noruego.