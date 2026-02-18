Secciones
En Vivo Reforma laboral

EN VIVO Qué pasará con el paro de la CGT contra la Reforma laboral

EN VIVO Qué pasará con el paro de la CGT contra la Reforma laboral FOTO TOMADA DE I24.COM.AR

La protesta sería sin movilización durante la sesión en la que Diputados tratará la media sanción de la iniciativa aprobada por el Senado.

Hace 22 Min

Lo que tenés que saber

En medio de tensiones internas y críticas por supuestas negociaciones reservadas con el Gobierno, la Confederación General del Trabajo (CGT) definió convocar a un paro general sin movilización el mismo día en que la Cámara de Diputados trate la Reforma laboral. La fecha del debate aún no está confirmada y podría concretarse este jueves o el miércoles 25 de febrero.

La medida, impulsada por la CGT, sería la cuarta huelga contra la gestión de Javier Milei y contaría con la adhesión plena de los gremios del transporte. El anuncio marca un giro en la estrategia sindical, que hasta ahora priorizaba el diálogo para introducir cambios en el proyecto oficial.

Temas Reforma laboral Confederación General del TrabajoJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
Rodolfo Aguiar: “Por mecanismos constitucionales, este Gobierno debería terminar hoy”

Rodolfo Aguiar: “Por mecanismos constitucionales, este Gobierno debería terminar hoy”

Samid volvió desde Punta del Este en un vuelo sanitario y criticó a Kicillof por la falta de ayuda

Samid volvió desde Punta del Este en un vuelo sanitario y criticó a Kicillof por la falta de ayuda

UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

Importaciones de cubiertas chinas: Fate anunció su cierre definitivo y el despido de 920 trabajadores

Importaciones de cubiertas chinas: Fate anunció su cierre definitivo y el despido de 920 trabajadores

Ataque en Tafí del Valle: la violencia arruinó el plan de vacaciones

Ataque en Tafí del Valle: la violencia arruinó el plan de vacaciones

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas

La lista de nombres que Santiago Bagne aportó para profundizar la pesquisa

La lista de nombres que Santiago Bagne aportó para profundizar la pesquisa

Surge un proyecto para la creación del “Parque Norte” en el Concejo Deliberante capitalino

Surge un proyecto para la creación del “Parque Norte” en el Concejo Deliberante capitalino

Comentarios