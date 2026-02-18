EN VIVO Qué pasará con el paro de la CGT contra la Reforma laboral

Lo que tenés que saber

En medio de tensiones internas y críticas por supuestas negociaciones reservadas con el Gobierno, la Confederación General del Trabajo (CGT) definió convocar a un paro general sin movilización el mismo día en que la Cámara de Diputados trate la Reforma laboral. La fecha del debate aún no está confirmada y podría concretarse este jueves o el miércoles 25 de febrero.

La medida, impulsada por la CGT, sería la cuarta huelga contra la gestión de Javier Milei y contaría con la adhesión plena de los gremios del transporte. El anuncio marca un giro en la estrategia sindical, que hasta ahora priorizaba el diálogo para introducir cambios en el proyecto oficial.