El paro general de la CGT podría impactar en el fútbol argentino: peligra el partido de Atlético Tucumán ante Instituto

En ese escenario, los clubes comenzaron a evaluar qué impacto tendría la medida sobre la logística de los encuentros oficiales. La tarea del personal representado por UTEDYC resulta clave en áreas como el control de accesos, la venta y validación de entradas, la seguridad interna y distintas funciones operativas indispensables para montar un espectáculo con público.