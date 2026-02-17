Secciones
El paro general de la CGT podría impactar en el fútbol argentino: peligra el partido de Atlético Tucumán ante Instituto

La posible adhesión de la UTEDYC a la medida gremial complica la organización de los encuentros oficiales y mantiene en alerta a los clubes por la logística de la próxima fecha del Apertura.

Hace 24 Min

La posibilidad de un paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) encendió luces de alarma en el fútbol argentino. El foco está puesto en una eventual adhesión de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), gremio que nuclea a empleados de clubes y cuya participación podría alterar la normal realización de los partidos.

En ese escenario, los clubes comenzaron a evaluar qué impacto tendría la medida sobre la logística de los encuentros oficiales. La tarea del personal representado por UTEDYC resulta clave en áreas como el control de accesos, la venta y validación de entradas, la seguridad interna y distintas funciones operativas indispensables para montar un espectáculo con público.

Por el momento se manejan dos fechas posibles para la medida: este jueves 19 de febrero, si el debate legislativo se concreta en los próximos días, o el miércoles 25, en caso de que se postergue. En cualquiera de los casos, el calendario deportivo podría verse afectado.

Uno de los compromisos más sensibles es la final de ida de la Recopa Sudamericana entre Lanús y Flamengo, programada para el jueves. Cualquier inconveniente en la estructura organizativa podría repercutir en un evento internacional que requiere condiciones estrictas de seguridad y funcionamiento.

En el plano local, también están en duda algunos partidos correspondientes a la sexta fecha del torneo Apertura. Entre ellos aparecen Defensa y Justicia-Belgrano, San Lorenzo-Estudiantes (RC), Independiente Rivadavia-Independiente y el cruce entre Instituto y Atlético Tucumán, previsto para el jueves en Córdoba.

En Atlético miran de reojo la situación. Sin el personal habitual para desarrollar un partido en condiciones normales, incluso alternativas como disputar el encuentro a puertas cerradas o con aforo reducido requieren una estructura mínima que también depende de trabajadores alcanzados por el gremio.

Mientras el debate político avanza en el Congreso y la central obrera mantiene su postura, el fútbol argentino sigue de cerca una definición que podría cruzar la agenda sindical con una fecha clave del campeonato.

TucumánCórdobaConfederación General del TrabajoHugo ColaceTorneo Apertura 2026
