Nicki Nicole emocionó con una versión sinfónica de su tema más famoso

El concierto atrajo a una multitud impresionante, más de 250.000 asistentes.

Hace 2 Hs

Nicki Nicole sorpendió con una versión completamente renovada de “Wapo Traketero”, la canción que marcó el inicio de su carrera. La artista rosarina ofrece esta pieza en formato sinfónico, lo cual representa una reinterpretación poderosa. El tema fusiona la base urbana característica de la cantante con la emotividad de una orquesta en vivo.

Esta presentación épica se desarrolló en el Monumento a la Bandera, donde estuvo acompañada por la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario. El concierto atrajo a una multitud impresionante, más de 250.000 asistentes.

Reinterpretación Wapo Traketero, su primer éxito

La entrega musical, titulada “Wapo Traketero Sinfónico”, celebra el crecimiento artístico de la intérprete. Esta nueva versión destaca por lograr una combinación de la esencia urbana original con la potencia de los instrumentos sinfónicos. El resultado es una obra que festeja los orígenes de la artista.

La propuesta consigue plasmar la energía singular de aquella velada histórica. En el escenario, la vocalista logró una proeza al unir a distintas generaciones de espectadores. El lanzamiento captura ese momento cultural tan importante.

El gran momento de Nicki Nicole en su carrera artística

Este estreno ocurre en un periodo fundamental para la trayectoria de Nicki. Recientemente, la cantante obtuvo su primera postulación a los Premios Grammy 2026. Dicha mención se da en la categoría Best Música Urbana Álbum por su producción discográfica “Naiki”. Este álbum, además, recibió previamente una nominación a los Latin Grammy.

Con esta nueva entrega, la intérprete consolida su posición como una de las figuras más vanguardistas de la música latina. Nicki Nicole demuestra su destreza al moverse con facilidad entre estilos populares, experimentales y el formato sinfónico. La clave de su éxito reside en mantener la autenticidad que la llevó al reconocimiento internacional.

