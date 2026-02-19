Ferrari sorprendió en la Fórmula 1 con un alerón trasero que gira 180 grados

Ferrari volvió a sacudir el paddock antes incluso de que empiece la temporada. En los test de pretemporada de la Fórmula 1 en Bahréin, la escudería italiana presentó un alerón trasero móvil completamente inédito en su SF-26, una solución técnica que no tiene antecedentes y que ya generó impacto entre rivales e ingenieros.
La novedad se vio en pista durante el segundo día de pruebas, cuando Lewis Hamilton condujo el monoplaza con una configuración experimental. El elemento más llamativo fue el mecanismo de apertura del flap superior del alerón, que se desplaza como en los sistemas tradicionales y rota hasta 180 grados, invirtiendo completamente su posición.
La clave de esta innovación está en la ubicación del pivote de rotación. A diferencia de la mayoría de los equipos, que lo sitúan en el borde de salida, Ferrari lo colocó en el centro del flap. Esto permite que tanto la parte delantera como la trasera del alerón se muevan. Cuando el sistema se activa, el flap alcanza la posición horizontal y continúa girando hasta quedar completamente invertido: la sección frontal apunta hacia abajo y la posterior queda orientada hacia arriba.
Este movimiento modifica de forma radical la forma en que el aire circula por la parte trasera del auto. La nueva configuración genera una expansión del flujo aerodinámico, con la sección central actuando como guía de los gases que salen del monoplaza. El objetivo es mejorar la eficiencia en recta sin perder carga aerodinámica en curvas, un equilibrio clave en el rendimiento general.
El desarrollo se enmarca dentro de las nuevas normativas que permiten mayor libertad en el diseño de sistemas aerodinámicos activos. Aunque varios equipos han explorado soluciones diferentes, ninguna fue tan extrema como la de Ferrari. Por ahora, el propio equipo aclaró que se trata de un elemento en fase de prueba y que su uso definitivo dependerá de los resultados obtenidos durante los ensayos.
Durante la sesión matinal en Bahréin, Ferrari giró pocas vueltas con esta configuración. Hamilton completó apenas cinco giros y marcó un tiempo de 1:39.670, en una jornada enfocada principalmente en la evaluación técnica más que en la búsqueda de rendimiento puro.
La Scuderia también introdujo mejoras en otras áreas, como el difusor trasero y una aleta ubicada detrás del escape, lo que confirma una fuerte apuesta por el desarrollo aerodinámico. El equipo busca recuperar protagonismo después de una temporada anterior en la que terminó cuarto en el campeonato de constructores, lejos del nivel del campeón McLaren.