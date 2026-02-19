Ferrari sorprendió en la Fórmula 1 con un alerón trasero que gira 180 grados

La clave de esta innovación está en la ubicación del pivote de rotación. A diferencia de la mayoría de los equipos, que lo sitúan en el borde de salida, Ferrari lo colocó en el centro del flap. Esto permite que tanto la parte delantera como la trasera del alerón se muevan. Cuando el sistema se activa, el flap alcanza la posición horizontal y continúa girando hasta quedar completamente invertido: la sección frontal apunta hacia abajo y la posterior queda orientada hacia arriba.