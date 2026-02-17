Alpine confirmó el cronograma de la última tanda de pruebas: qué días correrá Franco Colapinto

Alpine F1 Team confirmó el cronograma de trabajo para la segunda y última tanda de pruebas de pretemporada de la Fórmula 1, que se desarrollará entre el miércoles 18 y el viernes 20 de febrero en el Circuito Internacional de Bahréin. Allí volverá a girar Franco Colapinto, quien continuará con la puesta a punto del A526 de cara al inicio del campeonato 2026.
La escudería francesa difundió a través de sus redes sociales cómo repartirá la actividad entre sus dos pilotos. El miércoles, Pierre Gasly abrirá la jornada en el turno matutino (de 4 a 8 de la mañana), mientras que Colapinto se subirá al auto en la sesión vespertina (de 9 a 13). El jueves será el día completo para el argentino, que conducirá tanto en la tanda matutina como en la de la tarde. El viernes, en tanto, la actividad quedará nuevamente en manos del piloto francés.
Ready for another three days of testing ð— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) February 17, 2026
Your driver line-up for week two in Bahrain pic.twitter.com/D14t7J9KKR
Las jornadas estarán divididas en dos bloques de cuatro horas, con una pausa obligatoria de una hora entre ambos. En esta oportunidad, a diferencia de lo ocurrido en la primera semana, todas las sesiones serán televisadas en Latinoamérica a través de Disney+ y Fox Sports.
Colapinto llega a esta instancia tras haber sumado rodaje importante en la primera tanda en Sakhir. El miércoles pasado giró 28 vueltas (151 kilómetros) en un día enfocado principalmente en la recolección de datos y ajustes técnicos. El viernes volvió a pista y mostró mayor continuidad. En el turno de la mañana marcó 1:36.874 (registro que de manera extraoficial lo ubicó sexto) y completó 64 vueltas, tres más que Gasly en una de sus sesiones.
Por la tarde, el argentino trabajó en tandas largas con ritmo de carrera y utilizó todos los compuestos de neumáticos disponibles. Mejoró en tres oportunidades su mejor tiempo y cerró con 1:35.806, lo que lo dejó octavo en la planilla. En total, completó 144 vueltas en esa jornada.
Además, previamente había participado en los tests privados de Barcelona, donde completó 118 vueltas en dos días de actividad. De esta manera, llegará a la última etapa de la pretemporada con 1.479 kilómetros recorridos con el monoplaza de la nueva era.