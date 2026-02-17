Alpine confirmó el cronograma de la última tanda de pruebas: qué días correrá Franco Colapinto

La escudería francesa difundió a través de sus redes sociales cómo repartirá la actividad entre sus dos pilotos. El miércoles, Pierre Gasly abrirá la jornada en el turno matutino (de 4 a 8 de la mañana), mientras que Colapinto se subirá al auto en la sesión vespertina (de 9 a 13). El jueves será el día completo para el argentino, que conducirá tanto en la tanda matutina como en la de la tarde. El viernes, en tanto, la actividad quedará nuevamente en manos del piloto francés.