Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto: días, horarios y dónde ver la pretemporada de la Fórmula 1

El piloto argentino afrontará tres jornadas clave en Bahréin antes del arranque oficial del campeonato 2026, con transmisión completa para Argentina en distintas plataformas.

ALPINE. El A526 con el que Colapinto afronta los ensayos en Bahréin antes del inicio de la temporada 2026 ALPINE. El A526 con el que Colapinto afronta los ensayos en Bahréin antes del inicio de la temporada 2026 ./X @AlpineF1Team
Hace 6 Min

Franco Colapinto volverá a salir a pista esta semana en la segunda y última tanda de pruebas de pretemporada de la Fórmula 1, que se realizará nuevamente en Bahréin antes del inicio oficial del campeonato.

La actividad se llevará a cabo desde el miércoles 18 hasta el viernes 20 de febrero en el Circuito Internacional de Bahréin. Serán tres jornadas con dos sesiones por día y una pausa de una hora entre ambas. Para Argentina, los horarios serán de 4 a 8 en el turno matutino y de 9 a 13 en la sesión vespertina.

A diferencia de la semana pasada (cuando solo se emitió la última hora de cada día), en esta ocasión se podrá seguir la totalidad de la actividad en vivo. En Argentina, la transmisión estará disponible a través de F1 TV, Disney+ (con su plan Premium) y FOX Sports Argentina.

En cuanto al programa de Alpine F1 Team, aún no se informó cómo se repartirán las horas en pista entre Colapinto y Pierre Gasly. En la primera semana de ensayos, el argentino giró miércoles y viernes, mientras que el francés lo hizo miércoles y jueves, aunque no está confirmado si repetirán ese esquema.

Colapinto continúa adaptándose al A526, el monoplaza con motor Mercedes que utilizará esta temporada. En los primeros test tuvo un inicio complicado, con una bandera roja el miércoles y el 18° tiempo en esa jornada, pero el viernes completó más de 100 vueltas y cerró con el octavo mejor registro, dejando una evaluación positiva de cara a lo que viene.

El circuito de Sakhir, de 5,412 kilómetros y 15 curvas, también será sede de la cuarta fecha del calendario en abril. Antes, la temporada 2026 comenzará oficialmente el fin de semana del 8 de marzo con el Gran Premio de Australia en Albert Park. Estas tres jornadas marcarán la última oportunidad de ajuste antes del arranque del campeonato.

