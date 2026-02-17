Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto: días, horarios y dónde ver la pretemporada de la Fórmula 1

La actividad se llevará a cabo desde el miércoles 18 hasta el viernes 20 de febrero en el Circuito Internacional de Bahréin. Serán tres jornadas con dos sesiones por día y una pausa de una hora entre ambas. Para Argentina, los horarios serán de 4 a 8 en el turno matutino y de 9 a 13 en la sesión vespertina.