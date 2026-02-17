Qué reveló el informe de la Fórmula 1 sobre el nuevo Alpine de Franco Colapinto

Después de haber finalizado décimo y último en el Campeonato de Constructores 2025, tras adelantar el foco en el cambio reglamentario antes que varios rivales, Alpine encara esta etapa con expectativas renovadas. Así lo expresó su director general, Steve Nielsen, quien aseguró que el monoplaza 2026 representa un progreso claro respecto del anterior, aunque evitó precisar en qué lugar podrían ubicarse si la carrera fuera mañana. Su estimación inicial apunta a un rendimiento sólido en la zona media, a la espera de referencias más concretas en los próximos ensayos.