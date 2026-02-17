Qué reveló el informe de la Fórmula 1 sobre el nuevo Alpine de Franco Colapinto

A días del inicio del campeonato 2026, la web oficial de la Fórmula 1 publicó un análisis dedicado a Alpine en el que remarcó una evolución significativa del equipo francés de cara al nuevo reglamento técnico. La evaluación incluye definiciones que indican que el conjunto construyó un auto “mucho mejor” que el del año pasado y logró “grandes ganancias” con la nueva unidad de potencia Mercedes.
Después de haber finalizado décimo y último en el Campeonato de Constructores 2025, tras adelantar el foco en el cambio reglamentario antes que varios rivales, Alpine encara esta etapa con expectativas renovadas. Así lo expresó su director general, Steve Nielsen, quien aseguró que el monoplaza 2026 representa un progreso claro respecto del anterior, aunque evitó precisar en qué lugar podrían ubicarse si la carrera fuera mañana. Su estimación inicial apunta a un rendimiento sólido en la zona media, a la espera de referencias más concretas en los próximos ensayos.
El informe también destaca el trabajo realizado junto a Mercedes en la unidad de potencia. Nielsen reconoció que en ese aspecto el equipo dio un paso firme y se mostró conforme con el proveedor. En un año atravesado por importantes cambios técnicos, la recuperación y gestión de energía aparecen como uno de los grandes desafíos, tanto para ingenieros como para pilotos, que deben adaptarse a una forma distinta de conducir.
Durante el shakedown en Barcelona y el primer test de pretemporada en Bahréin, Pierre Gasly y Franco Colapinto acumularon un número considerable de vueltas, en un programa enfocado en comprender el comportamiento del nuevo paquete. Nielsen señaló que los recorridos largos permiten empezar a construir un panorama más claro sobre el orden competitivo, algo que podría definirse con mayor precisión en la segunda prueba en Sakhir, antes del estreno en Australia.
Para Colapinto, que iniciará por primera vez una temporada completa como titular en la categoría, el diagnóstico de la propia F1 sobre el progreso técnico del equipo representa un respaldo relevante. Si el rendimiento que anticipa el informe se confirma en pista, el argentino contará con una herramienta más competitiva para afirmarse y medirse con mayor regularidad en el grupo medio del pelotón.