Franco Colapinto terminó séptimo en la primera tanda de su último día de pretemporada con Alpine

Franco Colapinto volvió a girar en Bahréin y completó la primera sesión del segundo día de pruebas de la Fórmula 1 con una actuación sólida al volante del Alpine. El argentino terminó séptimo entre los 11 pilotos que participaron de la tanda matutina y avanzó con el programa previsto por la escudería francesa en una jornada clave de la pretemporada.
En el Circuito Internacional de Sakhir, Colapinto registró su mejor vuelta en 1:35.506 y completó 54 giros, una cifra importante para el desarrollo del A526. El objetivo principal fue acumular kilómetros y evaluar distintos aspectos del auto, tanto en tandas largas como en pruebas aerodinámicas, sin presentar inconvenientes mecánicos.
El más rápido de la sesión fue Lando Norris, con un tiempo de 1:33.453, seguido por Max Verstappen y George Russell. También terminaron por delante del argentino Alex Albon, Gabriel Bortoleto y Oliver Bearman. Detrás de Colapinto quedaron Liam Lawson, Fernando Alonso, Lewis Hamilton y Valtteri Bottas.
Las condiciones en pista resultaron exigentes, con temperaturas que comenzaron cerca de los 30 grados y superaron los 40, un escenario útil para que los equipos pongan a prueba los sistemas de refrigeración y el comportamiento de los neumáticos. Alpine aprovechó la sesión para continuar con la evolución de su monoplaza, que empieza a mostrar mayor estabilidad y consistencia respecto al año pasado.
Colapinto también probó distintos compuestos y configuraciones, siempre dentro del plan diseñado por el equipo. Incluso tras una salida de pista sin consecuencias, el argentino regresó a boxes, el auto fue revisado y pudo continuar con normalidad, completando el programa previsto.
La actividad continuará por la tarde, en la que será la última participación del piloto argentino en esta pretemporada. El viernes, el encargado de girar será su compañero Pierre Gasly, mientras Alpine seguirá afinando los últimos detalles antes del inicio del campeonato, previsto para el 8 de marzo en Australia.