Franco Colapinto terminó séptimo en la primera tanda de su último día de pretemporada con Alpine

Las condiciones en pista resultaron exigentes, con temperaturas que comenzaron cerca de los 30 grados y superaron los 40, un escenario útil para que los equipos pongan a prueba los sistemas de refrigeración y el comportamiento de los neumáticos. Alpine aprovechó la sesión para continuar con la evolución de su monoplaza, que empieza a mostrar mayor estabilidad y consistencia respecto al año pasado.