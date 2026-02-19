Secciones
DeportesMotores

Franco Colapinto terminó séptimo en la primera tanda de su último día de pretemporada con Alpine

El piloto argentino completó 54 vueltas en el circuito de Sakhir, cumplió con el programa técnico del equipo y volverá a girar por la tarde antes de ceder el auto a Pierre Gasly.

RODAJE. El argentino continúa con la puesta a punto del A526 en Bahréin antes del inicio del campeonato. RODAJE. El argentino continúa con la puesta a punto del A526 en Bahréin antes del inicio del campeonato. ./X @AlpineF1Team
Hace 2 Hs

Franco Colapinto volvió a girar en Bahréin y completó la primera sesión del segundo día de pruebas de la Fórmula 1 con una actuación sólida al volante del Alpine. El argentino terminó séptimo entre los 11 pilotos que participaron de la tanda matutina y avanzó con el programa previsto por la escudería francesa en una jornada clave de la pretemporada.

En el Circuito Internacional de Sakhir, Colapinto registró su mejor vuelta en 1:35.506 y completó 54 giros, una cifra importante para el desarrollo del A526. El objetivo principal fue acumular kilómetros y evaluar distintos aspectos del auto, tanto en tandas largas como en pruebas aerodinámicas, sin presentar inconvenientes mecánicos.

El más rápido de la sesión fue Lando Norris, con un tiempo de 1:33.453, seguido por Max Verstappen y George Russell. También terminaron por delante del argentino Alex Albon, Gabriel Bortoleto y Oliver Bearman. Detrás de Colapinto quedaron Liam Lawson, Fernando Alonso, Lewis Hamilton y Valtteri Bottas.

Las condiciones en pista resultaron exigentes, con temperaturas que comenzaron cerca de los 30 grados y superaron los 40, un escenario útil para que los equipos pongan a prueba los sistemas de refrigeración y el comportamiento de los neumáticos. Alpine aprovechó la sesión para continuar con la evolución de su monoplaza, que empieza a mostrar mayor estabilidad y consistencia respecto al año pasado.

Colapinto también probó distintos compuestos y configuraciones, siempre dentro del plan diseñado por el equipo. Incluso tras una salida de pista sin consecuencias, el argentino regresó a boxes, el auto fue revisado y pudo continuar con normalidad, completando el programa previsto.

La actividad continuará por la tarde, en la que será la última participación del piloto argentino en esta pretemporada. El viernes, el encargado de girar será su compañero Pierre Gasly, mientras Alpine seguirá afinando los últimos detalles antes del inicio del campeonato, previsto para el 8 de marzo en Australia.

Temas Fórmula 1Franco ColapintoAlpineAlpine F1 TeamBahrein
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Alpine confirmó el cronograma de la última tanda de pruebas: qué días correrá Franco Colapinto

Alpine confirmó el cronograma de la última tanda de pruebas: qué días correrá Franco Colapinto

Franco Colapinto giró con Alpine en la pretemporada de la Fórmula 1: cómo le fue en la primera sesión del viernes en Bahréin

Franco Colapinto giró con Alpine en la pretemporada de la Fórmula 1: cómo le fue en la primera sesión del viernes en Bahréin

“Franco es un talento”: el jefe de Alpine respaldó a Colapinto y anticipó lo que viene en la Fórmula 1

“Franco es un talento”: el jefe de Alpine respaldó a Colapinto y anticipó lo que viene en la Fórmula 1

“Fue complicado”: Jack Doohan se refirió al clima interno en Alpine tras su reemplazo por Franco Colapinto

“Fue complicado”: Jack Doohan se refirió al clima interno en Alpine tras su reemplazo por Franco Colapinto

“Hay que sumar desde el inicio”: la fuerte advertencia de Flavio Briatore a Franco Colapinto tras los tests en Bahréin

“Hay que sumar desde el inicio”: la fuerte advertencia de Flavio Briatore a Franco Colapinto tras los tests en Bahréin

Lo más popular
Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán
1

Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano
2

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Paro de la CGT: sin colectivos, pese a la amenaza del Gobierno a los sindicatos
3

Paro de la CGT: sin colectivos, pese a la amenaza del Gobierno a los sindicatos

El mercado tucumano se llenó de incertidumbre por el cierre de Fate
4

El mercado tucumano se llenó de incertidumbre por el cierre de Fate

Ataque en Tafí del Valle: “La acusación de la fiscalía no representa lo que realmente sucedió esa madrugada”
5

Ataque en Tafí del Valle: “La acusación de la fiscalía no representa lo que realmente sucedió esa madrugada”

Paro de la CGT en Tucumán: dos líneas desafían la medida y circulan bajo un clima de tensión
6

Paro de la CGT en Tucumán: dos líneas desafían la medida y circulan bajo un clima de tensión

Más Noticias
Detuvieron al príncipe Andrés en Reino Unido por su vínculo con Jeffrey Epstein

Detuvieron al príncipe Andrés en Reino Unido por su vínculo con Jeffrey Epstein

“No es normal que Mbappé viva con un travesti”: las escandalosas declaraciones de Chilavert en apoyo a Prestianni

“No es normal que Mbappé viva con un travesti”: las escandalosas declaraciones de Chilavert en apoyo a Prestianni

¿Qué pasará con los taxis durante el paro general?

¿Qué pasará con los taxis durante el paro general?

Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán

Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán

Reforma laboral: expectativa por un quórum ajustado en Diputados

Reforma laboral: expectativa por un quórum ajustado en Diputados

Paro de la CGT: sin colectivos, pese a la amenaza del Gobierno a los sindicatos

Paro de la CGT: sin colectivos, pese a la amenaza del Gobierno a los sindicatos

Ataque en Tafí del Valle: “La acusación de la fiscalía no representa lo que realmente sucedió esa madrugada”

Ataque en Tafí del Valle: “La acusación de la fiscalía no representa lo que realmente sucedió esa madrugada”

El mercado tucumano se llenó de incertidumbre por el cierre de Fate

El mercado tucumano se llenó de incertidumbre por el cierre de Fate

Comentarios