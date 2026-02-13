Secciones
“Franco es un talento”: el jefe de Alpine respaldó a Colapinto y anticipó lo que viene en la Fórmula 1

Steve Nielsen valoró el crecimiento del argentino durante los ensayos en Bahréin y remarcó la confianza del equipo en su progresión.

Hace 2 Hs

El respaldo llegó desde adentro del box y en plena pista. Mientras se desarrollan los ensayos de pretemporada en Bahréin, el máximo responsable de Alpine F1 Team se tomó un momento para hablar del presente de Franco Colapinto y dejó un mensaje que alimenta la expectativa de cara al inicio del campeonato.

Steve Nielsen, director general de la estructura francesa, reconoció avances en el nuevo auto y destacó el potencial del argentino. En diálogo con la prensa durante la jornada de pruebas, el británico admitió que el modelo de la temporada pasada arrastraba limitaciones que condicionaban el rendimiento general, pero aseguró que varios de esos puntos fueron corregidos.

“Creo que no es ningún secreto que el auto del año pasado tenía algunos problemas inherentes. Hemos solucionado absolutamente algunos de ellos con este auto, lo cual es genial”, señaló. También explicó que ahora los pilotos pueden atacar mucho más los pianos y que ya no aparecen quejas marcadas sobre el comportamiento del monoplaza.

Con ese escenario, Nielsen puso el foco en la evolución del pilarense. “Creo que Franco es un talento y pienso que quizás sea de desarrollo más gradual”, expresó, antes de recordar que en 2025 logró actuaciones destacadas aun cuando el equipo tenía como única referencia firme a Pierre Gasly en un contexto adverso dentro de la parrilla.

El dirigente fue más allá y dejó una frase que resonó entre los fanáticos. “Creo que Franco mejorará con el tiempo, ya lo estamos viendo. Y si le hemos dado un auto mejor, que estoy seguro de que lo hemos hecho, entonces creo que veremos lo mejor de él”, afirmó.

Las palabras llegan en un momento sensible de la preparación. La escudería busca dejar atrás el fondo del pelotón y dar un salto de calidad en la nueva etapa reglamentaria de la Fórmula 1. Puertas adentro hay optimismo, aunque todos saben que los test ofrecen apenas indicios y que la verdad aparecerá cuando se apaguen los semáforos.

