Esteban Lamothe y Débora Nishimoto se fueron de vacaciones a Francia: románticas fotos en la Costa Azul

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto eligieron Francia para celebrar su primer año de amor. Los actores de la serie Envidiosa disfrutaron de una romántica estadía en la Costa Azul y mostraron parte del viaje a través de sus redes sociales.
Con fotos relajadas, paisajes mediterráneos y escenas cotidianas, la pareja volvió a despertar la atención de sus seguidores, que celebran cada aparición pública juntos.
El álbum de fotos de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto en Francia
A un año de haber confirmado su relación, los actores viajaron al sur de Francia y se instalaron en Villefranche-sur-Mer, una de las joyas de la Costa Azul.
La primera en dar pistas del viaje fue Débora Nishimoto, quien compartió una historia en Instagram posando frente a un espejo con una gran valija y un look invernal. La imagen anticipó el destino europeo y marcó el inicio de esta escapada romántica.
Luego, Esteban Lamothe publicó una divertida postal de su novia entrenando en el living del departamento donde se hospedan. “Training y tubérculos”, escribió el actor con humor, en referencia a una bandeja con batatas, remolachas y papas que aparecía en primer plano.
Postales frente al mar y atardeceres en la Costa Azul
Otra de las imágenes que más llamó la atención muestra el interior cálido y luminoso del alojamiento. En la foto, Lamothe aparece sentado en una mesa redonda de mármol, leyendo con vista directa al mar Mediterráneo y a las colinas que rodean Villefranche-sur-Mer. La luz dorada del atardecer aportó una estética que sus seguidores no tardaron en destacar.
En una publicación posterior, el actor posó frente al mar turquesa de la Costa Azul con gafas de sol y un look total black. Nishimoto, fiel a su perfil más reservado, optó por no exponerse demasiado en las fotos conjuntas, manteniendo la discreción que la caracteriza.
El primer año de amor de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto
La historia entre ambos comenzó durante las grabaciones de Envidiosa, la ficción de Netflix protagonizada por Lamothe junto a Griselda Siciliani. Lo que inició como una conexión en el set terminó convirtiéndose en una relación que traspasó la pantalla.
Tras meses de rumores, decidieron blanquear el noviazgo y desde entonces comparten momentos especiales en redes sociales, aunque sin excesos mediáticos. Este viaje a Francia funciona como una celebración simbólica de su primer aniversario y confirma que la relación atraviesa un presente sólido.
Lejos del ruido y enfocados en disfrutar, Esteban Lamothe y Débora Nishimoto apostaron por un destino romántico y dejaron ver parte de su intimidad en Europa, consolidando una de las parejas más comentadas del ambiente artístico argentino.