Así es el lujoso nido de amor de La Joaqui y Luck Ra: paredes de madera y ventanales gigantes

La Joaqui y Luck Ra ya no ocultan absolutamente nada. Lo que comenzó como un rumor de pasillo se transformó en la historia de amor más seguida de la música urbana, y ahora han decidido sellar su presente con una mudanza que dejó a todos sus seguidores con la boca abierta. A través de una serie de postales familiares, la cantante mostró los rincones de su nuevo y lujoso hogar, una propiedad que combina a la perfección la calidez de lo rústico con la sofisticación moderna.
Navidad en familia y estreno de hogar
La confirmación llegó de la mano de la Navidad. La jurado de MasterChef Celebrity compartió una tierna sesión de fotos junto a sus hijas, Shaina y Eva, y su novio, luciendo pijamas temáticos del Grinch. Sin embargo, el verdadero protagonista de las imágenes fue el entorno: un living de dimensiones generosas con paredes revestidas en madera oscura y pisos haciendo juego, creando una atmósfera de cabaña de lujo.
El ambiente cuenta con enormes ventanales vestidos con cortinas black out en tonos beige, ideales para mantener la privacidad de la familia sin perder la elegancia. "Navidad en familia", escribió la artista, dejando claro que este "nuevo hogar" —como lo bautizó Luck Ra hace apenas unos días— es el lugar donde planean construir su futuro.
Un jardín diseñado para el relax
Si el interior impresiona por su calidez, el exterior es un verdadero oasis. La pareja se mostró muy acaramelada en una galería que destaca por sus grandes columnas blancas y un techado de madera que sigue la línea estética de la casa.
En este sector predomina el blanco, buscando maximizar la luminosidad y la sensación de amplitud. Entre los detalles que más llamaron la atención de los fans se encuentran:
Muebles de exterior minimalistas: Reposeras de líneas simples y estructuras oscuras.
Jardín paisajista: Un espacio verde impecable, lleno de plantas y flores, que parece ser el rincón favorito de los músicos para combatir las altas temperaturas.
Estilo clásico y funcional: Una arquitectura pensada para el disfrute familiar y el descanso, alejada de los excesos pero cargada de buen gusto.
La Joaqui y Luck Ra: ¿Boda en puerta?
Esta mudanza no es solo un cambio de código postal; es la prueba de que la relación está más sólida que nunca. Ver a Luck Ra integrado totalmente en la rutina de las hijas de La Joaqui, compartiendo desde el armado del árbol de Navidad hasta tardes de pileta, desató teorías entre sus seguidores sobre un posible compromiso en el corto plazo.
Por ahora, los artistas disfrutan de su "refugio", una residencia que logra ser, al mismo tiempo, una fortaleza para su intimidad y el escenario perfecto para sus románticas publicaciones en redes sociales.