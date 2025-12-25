Así es el lujoso nido de amor de La Joaqui y Luck Ra: paredes de madera y ventanales gigantes

La Joaqui y Luck Ra ya no ocultan absolutamente nada. Lo que comenzó como un rumor de pasillo se transformó en la historia de amor más seguida de la música urbana, y ahora han decidido sellar su presente con una mudanza que dejó a todos sus seguidores con la boca abierta. A través de una serie de postales familiares, la cantante mostró los rincones de su nuevo y lujoso hogar, una propiedad que combina a la perfección la calidez de lo rústico con la sofisticación moderna.