Secciones
LA GACETA
EspectáculosFamosos

Así es el lujoso nido de amor de La Joaqui y Luck Ra: paredes de madera y ventanales gigantes

La pareja del momento decidió dar el gran paso y se mudó a una imponente residencia. Desde los detalles en madera oscura hasta el inmenso jardín donde disfrutan del verano: así es la casa donde apuestan al amor.

Paredes de madera y ventanales gigantes: así es el lujoso nido de amor de La Joaqui y Luck Ra Paredes de madera y ventanales gigantes: así es el lujoso nido de amor de La Joaqui y Luck Ra
Hace 1 Hs

La Joaqui y Luck Ra ya no ocultan absolutamente nada. Lo que comenzó como un rumor de pasillo se transformó en la historia de amor más seguida de la música urbana, y ahora han decidido sellar su presente con una mudanza que dejó a todos sus seguidores con la boca abierta. A través de una serie de postales familiares, la cantante mostró los rincones de su nuevo y lujoso hogar, una propiedad que combina a la perfección la calidez de lo rústico con la sofisticación moderna.

Navidad en familia y estreno de hogar

La confirmación llegó de la mano de la Navidad. La jurado de MasterChef Celebrity compartió una tierna sesión de fotos junto a sus hijas, Shaina y Eva, y su novio, luciendo pijamas temáticos del Grinch. Sin embargo, el verdadero protagonista de las imágenes fue el entorno: un living de dimensiones generosas con paredes revestidas en madera oscura y pisos haciendo juego, creando una atmósfera de cabaña de lujo.

Así es el lujoso nido de amor de La Joaqui y Luck Ra: paredes de madera y ventanales gigantes

El ambiente cuenta con enormes ventanales vestidos con cortinas black out en tonos beige, ideales para mantener la privacidad de la familia sin perder la elegancia. "Navidad en familia", escribió la artista, dejando claro que este "nuevo hogar" —como lo bautizó Luck Ra hace apenas unos días— es el lugar donde planean construir su futuro.

Un jardín diseñado para el relax

Si el interior impresiona por su calidez, el exterior es un verdadero oasis. La pareja se mostró muy acaramelada en una galería que destaca por sus grandes columnas blancas y un techado de madera que sigue la línea estética de la casa.

En este sector predomina el blanco, buscando maximizar la luminosidad y la sensación de amplitud. Entre los detalles que más llamaron la atención de los fans se encuentran:

Muebles de exterior minimalistas: Reposeras de líneas simples y estructuras oscuras.

Así es el lujoso nido de amor de La Joaqui y Luck Ra: paredes de madera y ventanales gigantes

Jardín paisajista: Un espacio verde impecable, lleno de plantas y flores, que parece ser el rincón favorito de los músicos para combatir las altas temperaturas.

Estilo clásico y funcional: Una arquitectura pensada para el disfrute familiar y el descanso, alejada de los excesos pero cargada de buen gusto.

Así es el lujoso nido de amor de La Joaqui y Luck Ra: paredes de madera y ventanales gigantes

La Joaqui y Luck Ra: ¿Boda en puerta?

Esta mudanza no es solo un cambio de código postal; es la prueba de que la relación está más sólida que nunca. Ver a Luck Ra integrado totalmente en la rutina de las hijas de La Joaqui, compartiendo desde el armado del árbol de Navidad hasta tardes de pileta, desató teorías entre sus seguidores sobre un posible compromiso en el corto plazo.

Por ahora, los artistas disfrutan de su "refugio", una residencia que logra ser, al mismo tiempo, una fortaleza para su intimidad y el escenario perfecto para sus románticas publicaciones en redes sociales.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La Joaqui se quebró al aire con una inesperada carta que recibió en Masterchef

La Joaqui se quebró al aire con una inesperada carta que recibió en "Masterchef"

¿”Amiga de la oriental”? La extraña despedida de Wanda Nara a Julia Calvo en Masterchef

¿”Amiga de la oriental”? La extraña despedida de Wanda Nara a Julia Calvo en Masterchef

Evangelina Anderson rompió el silencio: la verdad tras su supuesta ruptura con Ian Lucas y la reconciliación con Martín Demichelis

Evangelina Anderson rompió el silencio: la verdad tras su supuesta ruptura con Ian Lucas y la reconciliación con Martín Demichelis

Wanda Nara rompió en llanto y canceló las grabaciones de MasterChef tras que no pasará Navidad con sus hijas

Wanda Nara rompió en llanto y canceló las grabaciones de MasterChef tras que no pasará Navidad con sus hijas

Mica Viciconte revivió su cruce con Germán Martitegui: Yo tenía razón

Mica Viciconte revivió su cruce con Germán Martitegui: "Yo tenía razón"

Lo más popular
Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700
1

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Se escapó del sanatorio para jugar el Reducido y ahora está a un paso de ser refuerzo de San Martín
2

Se escapó del sanatorio para jugar el Reducido y ahora está a un paso de ser refuerzo de San Martín

Con solo 14 años, una tucumana desafía al motocross y ya marca historia entre los mejores del NOA
3

Con solo 14 años, una tucumana desafía al motocross y ya marca historia entre los mejores del NOA

Una organización tucumana viaja al norte de Salta para compartir la Navidad con comunidades indígenas
4

Una organización tucumana viaja al norte de Salta para compartir la Navidad con comunidades indígenas

Recuerdos fotográficos: 2006. Fiestas privadas y chicos en la calle durante la ley de las 4 AM
5

Recuerdos fotográficos: 2006. Fiestas privadas y chicos en la calle durante la ley de las 4 AM

El tiempo en Tucumán: la Navidad llegó con lluvias y el descenso de la temperatura
6

El tiempo en Tucumán: la Navidad llegó con lluvias y el descenso de la temperatura

Más Noticias
Ni una escena de más: la miniserie de Netflix para devorar en un solo día que es tendencia mundial

Ni una escena de más: la miniserie de Netflix para devorar en un solo día que es tendencia mundial

El drama de Mirtha Legrand: la decisión de Juana Viale que la dejaría sin temporada en Mar del Plata

El drama de Mirtha Legrand: la decisión de Juana Viale que la dejaría sin temporada en Mar del Plata

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Todos para uno y uno para todos

Todos para uno y uno para todos

Un camionero sintió un pinchazo mientras dormía en la ruta y a los pocos días murió: lo había mordido una yarará

Un camionero sintió un pinchazo mientras dormía en la ruta y a los pocos días murió: lo había mordido una yarará

Cómo sigue la salud de Christian Petersen: el nuevo dato que genera optimismo

Cómo sigue la salud de Christian Petersen: el nuevo dato que genera optimismo

Minutos críticos: cuál fue el primer síntoma que tuvo Christian Petersen antes de descompensarse en el volcán Lanín

Minutos críticos: cuál fue el primer síntoma que tuvo Christian Petersen antes de descompensarse en el volcán Lanín

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Comentarios