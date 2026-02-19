Secciones
Paro de la CGT en Tucumán: dos líneas desafían la medida y circulan bajo un clima de tensión

Un empresario de la línea San Pedro de Colalao denunció que durante la madrugada no dejaban salir a las unidades desde la estación terminal de ómnibus.

A pesar del paro nacional convocado por la CGT, tres líneas de transporte en Tucumán decidieron no adherirse y prestan servicio de manera habitual hoy. Se trata de la Línea 8 (El Rayo Bus), y la empresa San Pedro de Colalao, que operan tras alcanzar acuerdos internos.

La medida de fuerza nacional, que protesta contra la reforma laboral que se debate hoy en la Cámara de Diputados, tiene un alto acatamiento de la seccional tucumana de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). No obstante, estas tres prestatarias garantizaron la salida de sus unidades tanto en las calles como en la terminal.

Sin embargo, la jornada no estuvo exenta de tensión. Durante la madrugada, en la estación terminal, un empresario de la firma San Pedro de Colalao grabó con su celular a un grupo de sindicalistas de UTA que, según denunció en el video, no dejaban salir a los choferes a trabajar en sus unidades. "Buen día patota, ¿cómo están?", dijo mientras mantenía el ceular encendido. "Me acaban de decir que no los dejan salir a los muchachos (en referencia a los choferes de colectivos). Tienen que dejar laburar; no se pasen de cancheros", agregó.

Mientras grababa el video, el empresario les advirtió a los sindicalistas de UTA. "No lo tomés personal. Ustedes son unos delincuentes patoteros", insistió. 

