Paro de la CGT en Tucumán: dos líneas desafían la medida y circulan bajo un clima de tensión

Sin embargo, la jornada no estuvo exenta de tensión. Durante la madrugada, en la estación terminal, un empresario de la firma San Pedro de Colalao grabó con su celular a un grupo de sindicalistas de UTA que, según denunció en el video, no dejaban salir a los choferes a trabajar en sus unidades. "Buen día patota, ¿cómo están?", dijo mientras mantenía el ceular encendido. "Me acaban de decir que no los dejan salir a los muchachos (en referencia a los choferes de colectivos). Tienen que dejar laburar; no se pasen de cancheros", agregó.