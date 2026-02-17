Sinceridad a pleno: María Becerra contó que se puso “borrachísima” tras el show de Bad Bunny

María Becerra contó que se emborrachó en el show de Bad Bunny

Una de las figuras invitadas a los shows de Bad Bunny fue María Becerra. Fiel a su estilo sencillo, llegó con un outfit discreto para pasar desapercibida y dejar a su colega lucirse. Incluso fue captada por las cámaras muy pocas veces porque se perdió entre los invitados de Benito en una parte casi escondida de “La Casita”. Ella misma lo justificó más tarde diciendo que había sido una decisión propia porque le daba vergüenza estar al frente.