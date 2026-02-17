Secciones
Sinceridad a pleno: María Becerra contó que se puso “borrachísima” tras el show de Bad Bunny

El hogar que creó Benito en su propio escenario logró replicar algunos de los momentos típicos de las familias latinoamericanas. Pese a haber elegido mantener un perfil bajo durante el show al que asistió, María Becerra protagonizó uno de ellos.

Bad Bunny logró transmitir un concepto latinoamericano del mejor modo posible con su “Casita” en el escenario. Decenas de artistas e invitados VIP pasaron por el amplio espacio del espectáculo durante los tres shows que dio Benito Antonio Martínez Ocasio –el verdadero nombre del cantante– y María Becerra fue una de ellas. La “Nena de Argentina” vivió la presentación como si fuera una verdadera fiesta y contó, divertida, cuál fue su desenlace luego de la gran noche del puertorriqueño en el estadio de River Plate.

Aunque el concepto de “La Casita” empezó como una idea muy criticada, Bad Bunny pudo trasladar el matiz hogareño de las viviendas latinoamericanas a sus presentaciones. Por eso su equipo y él mismo se encargaron de hacer una selección minuciosa para llevar la fiesta a la gran tarima en la que se convirtió “La Casita”. Y, tal como sucede en las mejores familias latinas, hubo quienes aprovecharon el momento para tomar algunos tragos de más.

María Becerra contó que se emborrachó en el show de Bad Bunny

Una de las figuras invitadas a los shows de Bad Bunny fue María Becerra. Fiel a su estilo sencillo, llegó con un outfit discreto para pasar desapercibida y dejar a su colega lucirse. Incluso fue captada por las cámaras muy pocas veces porque se perdió entre los invitados de Benito en una parte casi escondida de “La Casita”. Ella misma lo justificó más tarde diciendo que había sido una decisión propia porque le daba vergüenza estar al frente.

En diálogo con Infobae, Becerra contó que la pasó excelente. “Me encantó, la verdad que un crack Benito, una locura. Estuvimos ahí, en ‘La Casita’. Viste que yo mido 1,50… entonces estaba ahí, atrás de todas las chicas muy altas, muy divinas”, contó entre risas para explicar por qué había pasado desapercibida en River.

Pero eso no fue todo, sino que eligió sincerarse causando reacciones divertidas entre sus seguidores. “Yo estaba ahí atrás, con mi gorrita, ahí vacilando. Me puse re borrachísima”, dijo entre risas, pero aseguró que fue una noche increíble. “La verdad también lo que hizo (Bad Bunny) en el Super Bowl, una puta locura. Se vino del Super Bowl a Argentina, hace un show, hace otro…”, reflexionó incrédula por la energía de su compañero.

Qué artistas estuvieron en “La Casita” de Bad Bunny en Argentina

Los famosos argentinos que fueron invitados a “La Casita” durante el primer show de Bad Bunny en el estadio de River Plate fueron Tini Stoessel, Becerra y Bizarrap.

En el segundo show, del día sábado, la dinámica se repitió con nuevas figuras invitadas que volvieron a sumarse a la celebración desde la casita: Guillermo Novellis de “La Mosca” y Callejero Fino fueron los más resonantes. Después, Cazzu, Duki y Khea se sumaron para interpretar “Loca” en su versión remix.

El domingo, en la última noche, estuvieron presentes Wanda Nara, Lali Espósito, Nicki Nicole, Luck Ra y Tiago Pacheco, conocido como Tiago PZK.

