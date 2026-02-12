Secciones
Flor de la V festejó el primer cumpleaños de su nieto: así fue la celebración

La conductora mostró uno de los momentos más íntimos de su vida en su perfil de Instagram.

Flor de la V festejó el primer cumpleaños de su nieto: así fue la celebración
Hace 9 Min

“#Familia” fue el hashtag con el que Florencia de la V firmó su última publicación en su cuenta de Instagram. La conductora mostró su faceta más íntima, la de su familia, con motivo del primer año de una persona sumamente especial para ella. Sucede que esta semana fue la celebración del natalicio de Morrison, su primer nieto, hijo de la hija mayor de su marido, Pablo Goycochea.

El festejo fue una celebración íntima en una residencia rural. El escenario del cumpleaños de “Momo” –como llaman cariñosamente al hijo de María Pía Goycochea– fue un amplio jardín parquizado con un pequeño bosque privado. No faltaron las decoraciones, una torta con una temática animada infantil y los familiares que llenaron al niño de amor.

Así se celebró el cumpleaños del nieto de Flor de la V

Las imágenes que subió Flor de la V a su perfil –@flordelave en Instagram– transmitieron un clima íntimo, tranquilo y familiar. De la fiesta de cumpleaños participaron también sus propios hijos, Isabella y Paul, tíos de Morrison y medios hermanos de María Pía. El gran ausente del evento, al menos en lo que respecta a las fotografías publicadas, fue Pablo, el abuelo de “Momo”.

El amor de la exvedette y conductora quedó latente por la tierna dedicatoria que eligió hacerle a su nieto del corazón. “Ayer celebramos un año lleno de risas, amor y hermosos momentos con vos, querido Momito. Sos un rayo de luz en nuestras vidas y cada día a tu lado es un regalo”, escribió Florencia de la V. Cabe recordar que, pese a que mantiene una buena relación con las hijas del primer matrimonio de Goycochea, ella misma contó que en un principio no sabía cómo acercarse a las jóvenes.

Pero el vínculo fluyó, tal como ella se lo propuso después de un tiempo, y eso quedó demostrado en los buenos deseos que le transmitió a Morrison. “Te deseamos un futuro repleto de felicidad, increíbles aventuras y amistades que llenen tu corazón de alegría. Que siempre encuentres motivos para sonreír y que tu vida esté llena de bendiciones”, agregó.

Por último, cerró el posteo con un bonito mensaje: “¡Te amamos más de lo que las palabras pueden expresar!”. Además, eligió cerrar el posteo con un hashtag. La inclusión de “#Familia” al final de su dedicatoria dejó claro que ella considera que, después de 25 años de relación, logró el vínculo que deseaba con su familia ensamblada.

