Flor de la V festejó el primer cumpleaños de su nieto: así fue la celebración

El amor de la exvedette y conductora quedó latente por la tierna dedicatoria que eligió hacerle a su nieto del corazón. “Ayer celebramos un año lleno de risas, amor y hermosos momentos con vos, querido Momito. Sos un rayo de luz en nuestras vidas y cada día a tu lado es un regalo”, escribió Florencia de la V. Cabe recordar que, pese a que mantiene una buena relación con las hijas del primer matrimonio de Goycochea, ella misma contó que en un principio no sabía cómo acercarse a las jóvenes.