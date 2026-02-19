Cayó a 6,3% la tasa de desocupación

La tasa de desocupación se redujo a 6,3% en los centros urbanos durante el tercer trimestre de 2025, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) tras publicar los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPHoG) total urbano. Se trata de un dato positivo en comparación con el trimestre anterior, donde el desempleo se había ubicado en 7,6%, y respecto al mismo periodo de 2024, cuando se posicionó en 6,4%.
Según los datos oficiales, en el tercer trimestre de 2025, la población económicamente activa era de 20,6 millones de personas, de las cuales 19,3 millones estaban ocupadas (3,2 millones ocupadas demandantes de empleo y 2,2 millones subocupadas) y 1,3 millones desocupadas.
A nivel de distrito, en el tercer trimestre, la mayor tasa de empleo estuvo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con 54,1%; después siguió La Pampa (48,4%); Santa Fe (46,5%); Córdoba (45,7%); y Jujuy (45,5%). Mientras que la mayor tasa de desempleo estuvo en Santa Cruz (10,7%).