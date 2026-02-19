Secciones
EconomíaNoticias económicas

Cayó a 6,3% la tasa de desocupación

Cifra del tercer trimestre de 2025.

Cayó a 6,3% la tasa de desocupación
Hace 2 Hs

La tasa de desocupación se redujo a 6,3% en los centros urbanos durante el tercer trimestre de 2025, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) tras publicar los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPHoG) total urbano. Se trata de un dato positivo en comparación con el trimestre anterior, donde el desempleo se había ubicado en 7,6%, y respecto al mismo periodo de 2024, cuando se posicionó en 6,4%.

Según los datos oficiales, en el tercer trimestre de 2025, la población económicamente activa era de 20,6 millones de personas, de las cuales 19,3 millones estaban ocupadas (3,2 millones ocupadas demandantes de empleo y 2,2 millones subocupadas) y 1,3 millones desocupadas.

La desocupación y la informalidad afectan al 60% de los jóvenes en Latinoamérica

La desocupación y la informalidad afectan al 60% de los jóvenes en Latinoamérica

A nivel de distrito, en el tercer trimestre, la mayor tasa de empleo estuvo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con 54,1%; después siguió La Pampa (48,4%); Santa Fe (46,5%); Córdoba (45,7%); y Jujuy (45,5%). Mientras que la mayor tasa de desempleo estuvo en Santa Cruz (10,7%).

Temas Instituto Nacional de Estadísticas y CensosBuenos AiresInstituto Nacional de Estadística y Censos Indec
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El dato de inflación: qué dicen los analistas y qué pasará con las tarifas en 2026

El dato de inflación: qué dicen los analistas y qué pasará con las tarifas en 2026

El salario real privado cayó hasta 6,7% y crece el pluriempleo, según el Indec

El salario real privado cayó hasta 6,7% y crece el pluriempleo, según el Indec

Una de las mayores lácteas del mundo vende los quesos La Paulina y el resto de su negocio en Argentina

Una de las mayores lácteas del mundo vende los quesos La Paulina y el resto de su negocio en Argentina

La principal empresa del grupo TN Platex solicitó el concurso preventivo de acreedores

La principal empresa del grupo TN Platex solicitó el concurso preventivo de acreedores

Lacunza le puso un 5 a la reforma laboral y advirtió sobre el dólar: No se puede sostener mucho tiempo

Lacunza le puso un "5" a la reforma laboral y advirtió sobre el dólar: "No se puede sostener mucho tiempo"

Lo más popular
UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados
1

UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

Agresión en Tafí del Valle: la pelea previa que genera controrversias
2

Agresión en Tafí del Valle: la pelea previa que genera controrversias

Ataque en Tafí del Valle: la violencia arruinó el plan de vacaciones
3

Ataque en Tafí del Valle: la violencia arruinó el plan de vacaciones

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas
4

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas

La lista de nombres que Santiago Bagne aportó para profundizar la pesquisa
5

La lista de nombres que Santiago Bagne aportó para profundizar la pesquisa

La vertiente rusa del caso Epstein: oligarcas, intercambio de favores y varios intentos de hablar con Putin
6

La vertiente rusa del caso Epstein: oligarcas, intercambio de favores y varios intentos de hablar con Putin

Más Noticias
Creés que sos el CEO de tu cerebro, pero sos el jefe de prensa: por qué el 90% de tus decisiones son emocionales

"Creés que sos el CEO de tu cerebro, pero sos el jefe de prensa": por qué el 90% de tus decisiones son emocionales

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

Ataque en Tafí del Valle: la violencia arruinó el plan de vacaciones

Ataque en Tafí del Valle: la violencia arruinó el plan de vacaciones

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas

La lista de nombres que Santiago Bagne aportó para profundizar la pesquisa

La lista de nombres que Santiago Bagne aportó para profundizar la pesquisa

Agresión en Tafí del Valle: la pelea previa que genera controrversias

Agresión en Tafí del Valle: la pelea previa que genera controrversias

Recuerdos fotográficos: 1920. “Chop”, el perro mascota de choferes y de mozos

Recuerdos fotográficos: 1920. “Chop”, el perro mascota de choferes y de mozos

Comentarios