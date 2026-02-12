Una de las mayores lácteas del mundo vende los quesos La Paulina y el resto de su negocio en Argentina

La canadiense Saputo, una de las 10 mayores lácteas del mundo y el principal procesador de lácteos de Argentina, reducirá su exposición en el país. La firma acordó vender la mayoría de las acciones de su división láctea, que opera bajo el paraguas de Molfino e incluye la marca La Paulina, al Grupo Gloria, de Perú. La empresa fue valuada en US$ 630 millones, por lo que el comprador desembolsará US$ 500 millones.
Saputo se desprenderá del 80% de las acciones y conservará el resto. Esperan que la operación se cierre en el primer trimestre de 2027, tras las aprobación de los entes reguladores. La operación incluye también la oficina comercial en Brasil.
La transacción incluye dos plantas de fabricación, así como marcas locales, entre las que se encuentran La Paulina, Ricrem y Molfino. Tras el cierre, la empresa seguirá fabricando algunos productos para Saputo, que llegó al país en 2003 con la compra de Molfino Hermanos, que era el tercer procesador de leche más importante de Argentina.
Saputo Argentina es uno de los nombres más reconocidos de la industria láctea en Argentina, con una trayectoria consolidada en la producción y distribución de quesos y otros derivados de la leche, además de contar con marcas de alto reconocimiento en el mercado local y una red de alcance nacional.
Durante los últimos cuatro trimestres, la división que se está vendiendo generó aproximadamente US$ 885 millones en ingresos, lo que representó alrededor del 7 % de los ingresos consolidados de la compañía con base en Montreal. Por la venta, tras el pago de impuestos, tendrá un ingreso neto de U$S 400 millones.
Saputo explicó así la decisión de achicar su actividad en el país: "El anuncio de hoy refleja nuestros esfuerzos por perfeccionar nuestra presencia global con vistas a un crecimiento a largo plazo. El valor que se va a obtener reconoce tanto la excelencia operativa del equipo como la fortaleza en el mercado de las marcas que han creado", afirmó Carl Colizza, presidente y director ejecutivo, en un comunicado.
"Esta desinversión -agregó- mejora nuestra flexibilidad financiera y respalda la reinversión selectiva en plataformas que ofrecen las mayores oportunidades de crecimiento, al tiempo que nos permite mantener una cartera de productos procedentes de Argentina para nuestros mercados internacionales".
Por medio de la División de Productos Lácteos (Argentina), Saputo producía, comercializaba y distribuía quesos, manteca y crema, así como ingredientes lácteos como leche en polvo, caseína y proteína de suero.
Quién es el Grupo Gloria
El grupo peruano Gloria opera en Argentina desde 2006 con productos e ingredientes lácteos para el mercado interno y para exportar. En ese momento se asoció a la familia argentina Gonella para crear Corlasa en partes iguales. Esa empresa está ubicada en la localidad santafesina de Esperanza y se especializa en la producción de queso mozzarella, manteca, grasa anhidra de leche, leches en polvo y otros productos lácteos con la marca Corlasa. En 2010, Gloria pasó a ser dueño del 100% de esa sociedad.