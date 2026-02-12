Una de las mayores lácteas del mundo vende los quesos La Paulina y el resto de su negocio en Argentina

Quién es el Grupo Gloria

El grupo peruano Gloria opera en Argentina desde 2006 con productos e ingredientes lácteos para el mercado interno y para exportar. En ese momento se asoció a la familia argentina Gonella para crear Corlasa en partes iguales. Esa empresa está ubicada en la localidad santafesina de Esperanza y se especializa en la producción de queso mozzarella, manteca, grasa anhidra de leche, leches en polvo y otros productos lácteos con la marca Corlasa. En 2010, Gloria pasó a ser dueño del 100% de esa sociedad.