El dato de inflación: qué dicen los analistas y qué pasará con las tarifas en 2026

La inflación de enero se ubicó en 2,9% y volvió a colocarse por debajo del umbral simbólico del 3%. Aunque el dato confirma la tendencia de desaceleración respecto de los picos registrados dos años atrás, el contexto en el que se conoció -con la salida del titular del Indec, la postergación de la actualización de la canasta de medición y la comparación con el índice de la Ciudad de Buenos Aires (3,1%)- reavivó el debate sobre la credibilidad y la percepción social del proceso inflacionario.