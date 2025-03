La desocupación y la informalidad afectan al 60% de los jóvenes en Latinoamérica

El mismo informe detalló que en 2023 la tasa de desocupación entre los jóvenes de Latinoamérica y el Caribe fue tres veces mayor en comparación a los adultos y que, además, el 60% de la brecha juvenil que sí trabaja lo hace en la informalidad, lo que no garantiza su seguridad ni los derechos sociales. Por otro lado, el estudio indicó que la mayoría de estos jóvenes que no estudian ni trabajan de forma remunerada son mujeres, principalmente de entre 20 y 24 años, debido a que sus responsabilidades en el ámbito doméstico y otras actividades no remuneradas afectan su inserción laboral.