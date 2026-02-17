¿Dónde y cómo ver el eclipse solar anular de este 17 de febrero?

Horarios y recomendaciones para ver el eclipse

La fase parcial de este evento astronómico comenzará exactamente a las 06:56 a.m. (hora argentina), alcanzando su punto culminante un par de horas después. La zona de anularidad, donde el disco lunar cubrirá aproximadamente el 96% del disco solar, se extiende por un corredor de 4.282 kilómetros en el remoto continente blanco. Sin embargo, en ciudades como Ushuaia o Punta Arenas, los observadores podrán notar cómo la Luna "muerde" una parte del astro rey, transformándolo en una brillante media luna plateada.