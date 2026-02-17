Secciones
¿Dónde y cómo ver el eclipse solar anular de este 17 de febrero?

Durante este fenómeno, la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol sin cubrirlo totalmente, lo que genera el icónico "anillo de fuego".

Por Virginia Daniela Gómez Hace 2 Hs

Este martes 17 de febrero de 2026, el sistema solar ofrece uno de sus eventos más imponentes: el eclipse solar anular. Durante este fenómeno, la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol sin cubrirlo totalmente, lo que genera el icónico "anillo de fuego".

Aunque la fase máxima solo resulta visible en una franja específica de la Antártida, gran parte del hemisferio sur, incluyendo el sur de Argentina y Chile, podrá disfrutar de una versión parcial del espectáculo desde las primeras horas de la mañana.

Horarios y recomendaciones para ver el eclipse

La fase parcial de este evento astronómico comenzará exactamente a las 06:56 a.m. (hora argentina), alcanzando su punto culminante un par de horas después. La zona de anularidad, donde el disco lunar cubrirá aproximadamente el 96% del disco solar, se extiende por un corredor de 4.282 kilómetros en el remoto continente blanco. Sin embargo, en ciudades como Ushuaia o Punta Arenas, los observadores podrán notar cómo la Luna "muerde" una parte del astro rey, transformándolo en una brillante media luna plateada.

Lo no se debe hacer la ver el eclipse

Debido a la naturaleza del eclipse anular, la NASA emitió una advertencia estricta: nunca debe mirarse directamente al Sol sin protección ocular certificada. A diferencia de un eclipse total, en este caso el resplandor solar siempre está presente, lo que puede causar daños oculares irreversibles en cuestión de segundos. Se recomienda el uso de anteojos con filtro ISO 12312-2 o métodos de proyección indirecta para una experiencia segura.

Ojo con la conjunción Saturno–Neptuno

Pocos días después del eclipse, el 20 de febrero, se perfecciona la conjunción entre Saturno y Neptuno. Según la astróloga Rachel Ruth Tate, esta configuración puede dificultar distinguir entre fantasía y realidad.

Neptuno tiende a generar confusión e idealización. Por eso, si algo parece demasiado sólido o demasiado perfecto, conviene revisar dos veces antes de avanzar.

