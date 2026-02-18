Todo lo que debés saber sobre el paro de transporte en el país

La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) confirmó este lunes su participación en la medida de fuerza nacional impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT). Esta acción gremial surge como respuesta directa al proyecto de reforma laboral, manifestando un rechazo contundente a la normativa que el Gobierno de Javier Milei promueve.
La resolución conlleva la suspensión total de los servicios de transporte de pasajeros durante el mismo día en que la Cámara de Diputados inicie el tratamiento del proyecto oficial. Que comenzará desde las 00 horas del jueves 19 y finalizará a las 24 horas del mismo. Según el comunicado de la entidad, esta adhesión integra una estrategia coordinada entre diversos sectores de logística y transporte para visibilizar el descontento sindical frente a las propuestas del Poder Ejecutivo.
Qué pasará a nivel nacional con el transporte
La Unión Tranviarios Automotor (UTA), confirmó su adhesión al paro, por lo que no habrá servicio de colectivos en todo el país durante la jornada. “No vamos a circular por el acatamiento del paro porque no estamos de acuerdo en las modificaciones que se hicieron: como el tema de las inasistencias, de las enfermedades, de las vacaciones y del banco de horas. O sea, son 20 años de servicio que ahora se modifican y vuelve a foja cero”, dijo César González.
Según comunicados oficiales, se sumarán el gremio de La Fraternidad, por lo que tampoco funcionarán los trenes. Además, los sindicatos agrupados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, que incluyen camioneros, pilotos, aeronavegantes, taxistas y personal marítimo y fluvial. Por último Metrodelegados anunció que también se adherirán al paro, entonces tampoco habrá servicio de subtes.
Debate parlamentario: datos que pueden influir en el paro
La Libertad Avanza (LLA) firma hoy el dictamen de comisión sobre el proyecto de reforma laboral. Es así que a partir de las 14, un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto, conducidas por los libertarios Lisandro Almirón y Alberto Benegas Lynch, escuchará por tres horas a diferentes expositores, debatirá y emitirá luego un dictamen que aspira a llegar al recinto mañana, en una sesión especial de la Cámara de Diputados.
El Gobierno decidió retirar el artículo 44 de la ley de reforma laboral, tras la fuerte presión y rechazo de los bloques aliados a la limitación de las licencias médicas que había sido aprobada en el debate en Senadores. Fuentes parlamentarias confirmaron que el artículo será eliminado en la reunión plenaria de comisión que tiene que emitir dictamen hoy en Diputados, con el objetivo de garantizarse la aprobación en la sesión prevista para mañana. La Casa Rosada tiene por delante una carrera contra reloj para conseguir que la Cámara baja apruebe con modificaciones el proyecto y el Senado, el viernes de la semana próxima, lo convierta en ley. Esto, previo a que el Presidente inaugure el período de sesiones ordinarias, el 1 de marzo.
La decisión de retirar el artículo sobre licencias médicas del proyecto de reforma laboral marcó un giro en las negociaciones parlamentarias. La medida, resultado de una serie de reuniones intensas con bloques aliados, reflejó la tensión que generó este punto específico dentro de la iniciativa impulsada por el oficialismo.