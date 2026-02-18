La ruta del dinero de la AFA: una investigación destapó giros millonarios e incriminó a Pablo Toviggino

El reparto de las comisiones también fue reconstruido por el diario: en un primer esquema, el 90% del dinero quedaba para el beneficiario final y el 10% se repartía entre los intermediarios. Más tarde, ese porcentaje habría bajado al 8%, con un 6% para la sociedad pantalla, y 1% para Beacon y 1% para Krunfli. Con esos números, Dicetel Corp se habría quedado con unos 567 mil dólares, Beacon y Krunfli con 94 mil cada uno, y el resto (unos 8,7 millones) habría sido retirado en efectivo por el principal beneficiario.