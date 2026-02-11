Árbitros confirmados para la final del Regional: hay un asistente cordobés en la terna

Nebbietti, de 35 años, cuenta con experiencia en partidos decisivos. El antecedente más fuerte en su carrera reciente es la final del Argentino A 2025, en la que Bolívar superó por penales a Rafaela y logró el ascenso a la B Nacional. Nacido el 25 de agosto de 1990 en Bahía Blanca, inició el curso de árbitro a los 16 años en la ABA, impulsado por su padre, también árbitro. Debutó en la Liga del Sur en 2012 y desde entonces consolidó una trayectoria sostenida, combinando su actividad profesional, trabaja en el rubro contable, con el arbitraje.