Árbitros confirmados para la final del Regional: hay un asistente cordobés en la terna
El Consejo Federal oficializó el equipo arbitral para la definición del Torneo Regional Amateur entre Tucumán Central y General Paz Juniors. Juan Ignacio Nebbietti será el juez principal en Catamarca, mientras que la designación de un asistente oriundo de Córdoba generó comentarios en la previa.
La cuenta regresiva para la gran final del Regional Amateur ya tiene un dato clave: el equipo arbitral. El duelo entre Tucumán Central y General Paz Juniors, que se disputará el 15 de febrero a las 18 en Catamarca, será dirigido por Juan Ignacio Nebbietti, árbitro de Bahía Blanca y representante de la Liga de Río Colorado.
Nebbietti, de 35 años, cuenta con experiencia en partidos decisivos. El antecedente más fuerte en su carrera reciente es la final del Argentino A 2025, en la que Bolívar superó por penales a Rafaela y logró el ascenso a la B Nacional. Nacido el 25 de agosto de 1990 en Bahía Blanca, inició el curso de árbitro a los 16 años en la ABA, impulsado por su padre, también árbitro. Debutó en la Liga del Sur en 2012 y desde entonces consolidó una trayectoria sostenida, combinando su actividad profesional, trabaja en el rubro contable, con el arbitraje.
Lo acompañarán Emiliano Nicolás Bustos (Liga de Río Colorado) como asistente 2 y Maximiliano Gabriel Silcan Jerez, oriundo de Catamarca, en el rol de cuarto árbitro. La particularidad se da en el primer asistente: Matías Ezequiel Balmaceda, originario de Río Tercero, Córdoba.
La designación de Balmaceda no pasó inadvertida. Su procedencia cordobesa lo convierte en coprovinciano de General Paz Juniors, uno de los finalistas. Si bien pertenece a la estructura arbitral habilitada por el Consejo Federal y no existe impedimento reglamentario, el dato añade un componente sensible en la antesala de un partido que define un ascenso al Federal A. En este tipo de encuentros, donde la tensión y la lupa son permanentes, cada detalle adquiere relevancia.
Con la terna confirmada, la responsabilidad será máxima. En un escenario neutral y con el ascenso en juego, la actuación arbitral volverá a ocupar un lugar central en una final que promete intensidad dentro y fuera del campo.