La Justicia rechazó el pedido de sobreseimiento de "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino

En ese mismo sentido, el juez profundizó el análisis y descartó que la suspensión de ejecuciones fiscales implicara la inexistencia de deuda. “Si las deudas no habían vencido y no debían ser pagadas, entonces deberíamos concluir que el presupuesto que autoriza al fisco a iniciar la ejecución fiscal tampoco estaría presente, de lo que se sigue inexorablemente que nada habría que suspender. Así, las resoluciones que disponían la suspensión de las ejecuciones fiscales carecerían de todo sentido”, argumentó.