River y una sequía que empieza a pesar

Los números son elocuentes. Colidio acumula 22 partidos consecutivos sin convertir. Su último tanto fue el 19 de julio, en la goleada 4-0 ante Instituto. Más allá de que hoy suele moverse lejos del área, la estadística empieza a pesar. Salas, en tanto, no marca desde el 2 de octubre, cuando le anotó a Racing. Desde entonces suma 11 encuentros sin festejos.