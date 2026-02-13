Ordenan nuevos allanamientos en la financiera vinculada a la AFA y detienen a cuatro acusados de borrar pruebas

La causa ya tenía imputados con arresto domiciliario desde diciembre: la tesorera Micaela Sánchez y los custodios Sergio Da Silveira y Juan Cervín, sorprendidos cuando trasladaban equipos informáticos desde un galpón en Turdera. Los tres fueron procesados por encubrimiento agravado. En una presentación judicial, Sánchez afirmó que buscaba conservar su empleo y garantizar la continuidad de la firma.