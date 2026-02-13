Ordenan nuevos allanamientos en la financiera vinculada a la AFA y detienen a cuatro acusados de borrar pruebas
El juez federal Luis Armella avanzó sobre la firma Sur Finanzas, cuyo titular es Ariel Vallejo, tras detectar conversaciones que daban instrucciones para retirar computadoras, mover dinero y suprimir registros clave para la investigación.
El juez federal Luis Armella ordenó la detención de cuatro personas vinculadas a Sur Finanzas, la empresa de Ariel Vallejo, en el marco de la causa donde se investigan posibles maniobras de lavado de dinero. La medida incluyó 13 allanamientos en busca de documentación.
Los arrestados son Daniela Sánchez, Juan Soler, César Zapaia y Rolando Soloaga. Sánchez sería secretaria privada del empresario. Está previsto que los cuatro sean indagados este viernes.
Según surge del expediente, se los acusa de haber intervenido en acciones para retirar computadoras, mover dinero de sucursales y eliminar planillas junto con registros de cámaras de seguridad. Los indicios aparecen en conversaciones extraídas de teléfonos secuestrados durante la investigación.
Al disponer las detenciones, el magistrado sostuvo que el grado de participación atribuido y la capacidad económica del grupo podían afectar el desarrollo de la prueba.
La causa ya tenía imputados con arresto domiciliario desde diciembre: la tesorera Micaela Sánchez y los custodios Sergio Da Silveira y Juan Cervín, sorprendidos cuando trasladaban equipos informáticos desde un galpón en Turdera. Los tres fueron procesados por encubrimiento agravado. En una presentación judicial, Sánchez afirmó que buscaba conservar su empleo y garantizar la continuidad de la firma.
La pesquisa intenta establecer si existieron operaciones de blanqueo a través de una compañía que fue patrocinante y financista de clubes del fútbol argentino. En ese marco, meses atrás se realizaron procedimientos en sucursales comerciales, en dependencias de la Asociación del Fútbol Argentino y en instituciones que mantuvieron vínculos económicos con la financiera.